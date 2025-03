Neuquén, miércoles de lluvia. Juan Puca, un albañil de 48 años con más de 15 años de experiencia en el sector, se encontraba en la vereda de un edificio en construcción en pleno centro de la ciudad, exigiendo que le pagaran el jornal adeudado. Su reclamo era simple: 30 mil pesos. Sin embargo, el conflicto fue mucho más allá de lo económico: las malas condiciones laborales y la irregularidad en su contratación lo llevaron a protestar de manera pública.

"Me diagnosticaron crisis de nervios", dijo Juan, visiblemente afectado, a LMNeuquén. "No es gran cosa, pero es justamente por estar desde las 8 de la mañana esperando que me paguen lo que me deben", lamentó. El hombre, que había llegado hace tres meses a Neuquén para trabajar de forma informal, denunció no solo la falta de pago, sino también las condiciones precarias de trabajo, como la falta de elementos de seguridad y un solo baño para 30 personas.

La policía no pudo intervenir. La situación, que ya estaba sobrepasando los límites de lo tolerable, obligó a la policía a llegar al lugar y recomendar a Juan que acudiera al Ministerio de Trabajo, ya que no podían hacer nada en el momento. Sin embargo, los compañeros de Juan, junto con el gremio de la UOCRA, intervinieron para darle visibilidad al problema y lograr una solución.

"Que intervenga la Subsecretaría de Trabajo y aplique la Ley", fue el llamado que hizo Juan Puca a las autoridades, subrayando que las condiciones laborales "no son normales". Tras la intervención del gremio, el coordinador de la UOCRA, Francisco Ojeda, logró coordinar una reunión con la empresa, que finalmente reconoció la deuda y abonó el pago adeudado al albañil.