Este domingo se celebró la primavera, una fecha especial para sorprender con flores a parejas, amistades y familiares. Las flores amarillas fueron las protagonistas de la jornada y las elegidas por los argentinos para hacer un presente.

Un joven de 17 años protagonizó una insólita situación en La Plata: robó tres ramos de flores con la intención de regalárselos a su novia y, en plena huida, pasó corriendo justo frente a la comisaría del Comando Norte, en Villa Elisa. Allí fue interceptado y detenido a pocas cuadras por los efectivos.

El episodio tuvo lugar en la intersección de Camino Centenario y avenida Arana, una zona de gran circulación. De acuerdo con fuentes policiales, el muchacho fue visto por los agentes mientras corría por la vereda sosteniendo los ramos, lo que dio inicio a una persecución inmediata.

El adolescente continuó su escape por Camino Centenario en dirección a la calle 420, seguido de cerca por un móvil policial. Finalmente fue alcanzado y reducido a pocas cuadras del lugar, quedando demorado y acusado por el delito de “hurto”.

Las flores sustraídas fueron recuperadas y devueltas al comerciante afectado. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores de La Plata, que continuará con la investigación.