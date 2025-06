El viaje de egresados es una experiencia única que muchos adolescentes sueñan con poder cumplir. Sin embargo, los altos costos para enfrentar el viaje de fin de curso generalmente son muy elevados, y no todas las familias pueden costearlo.

Kevin es un estudiante comodorense que decidió poner manos a la obra para lograr su tan ansiado viaje junto a sus compañeros de curso. El joven comenzó a vender tortafritas para solventar los gastos, y uno de sus amigos se sumó a la iniciativa para ayudarlo con las ventas.

“No iba a ir al viaje de egreso porque se me estaba haciendo un poco complicado, pensaba que ya era tarde, pero pasó el tiempo y me ilusioné con hacer el viaje por el lindo grupo que formamos en mi escuela”, dijo Kevin en diálogo con ADNSUR.

“Así que pensé en hacer una venta de lo que sea. Lo veníamos planeando hasta que un día mi mamá me dice: 'Te compré todas las cosas'. Así que para el día sábado surgió con mi abuela, ella me ayudó y salió lo que Dios quiso”, explicó Kevin.

El joven le contó acerca de la venta a uno de sus amigos, que decidió colaborar y salir con él a vender por las calles de la ciudad.

“Yo le dije a mi amigo: sabés que el sábado tengo que hacer la venta para mi viaje de egreso, y él me dijo: dale, estoy. Tempranito, a las 9 de la mañana, salimos a repartir”, dijo el adolescente.

“Yo lo quise ayudar porque él siempre está. Él siempre me ayuda a mí en lo que puede y yo dije: vamos a darle una mano. Lo ayudo a vender las tortafritas para que él pueda tener su viaje de egreso. Me gustaría que la pase lindo, que pueda ir a su viaje y no esté excluido; es algo muy bonito”, expresó con sentidas palabras el amigo de Kevin.

Con mucha motivación y alegría, los dos adolescentes explicaron que se sienten orgullosos por el emprendimiento: “Es lindo el esfuerzo, más que nada saber que estás acompañado, saber que no estás solo. Es un orgullo tener gente a mi lado que me acompaña para estas cosas”.