La historia tiene un protagonista y se llama Omar, un hombre no vidente que vive en la ciudad de Remedios de Escalada (partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires). En su rutina, tiene incorporado salir a recorrer las calles bonaerenses con el apoyo de un bastión especial que utiliza como instrumento de movilidad, identificación y orientación.

Sin embargo, en una de sus tradicionales caminatas por su barrio, llegó un momento muy puntual que terminó con su paciencia. Es que no pudo cruzar una calle por la respectiva rampa para con movilidad reducida ya que estaba siendo obstruida por la presencia de un automóvil.

Esta situación puso furioso al anciano, quien comenzó a golpear al vehículo con su bastón, mostrando total indignación por un hecho que ya había repetido en anteriores ocasiones.

"Fui como siempre a comprar los mandaditos, temprano. Al volver con las bolsas, intentó bajar la rampa y me choco con algo grande. Una camioneta. Me golpeo la cara, el cuerpo, las piernas. Como no había nadie, empecé a golpear ´taca, taca, taca' para que venga el dueño", comentó Omar a Telenueve,

Posteriormente al suceso y un poco más calmado, comentó lo que sucedió cuando se topó de frente con el conductor y dueño del auto mal estacionado. "Estaba en un acto de la escuela del nieto. Fue como media hora. Vino el señor y me dijo acá estoy", agregó.

Por último, mostró resignación e impotencia porque el conductor "no me pidió disculpas y me dijo que estacionó ahí porque no había lugar", culminó Omar.