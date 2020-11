COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Este es el último mes para acceder a la moratoria, tienen hasta el 30 de noviembre para realizar los planes ingresando a www.comodoroweb.gob.ar aprovechando la quita del 75% de los intereses resarcitorios que es muy significativo”, comentó el secretario de Recaudación, Israel Coen, al tiempo que recordó que “es un requisito adherir al débito automático con el cuál tendrán además el descuento del 10% de cada cuota del impuesto que adhieran”.



Hasta el momento se hicieron más de 8 mil planes de facilidades de pago desde que comenzó el 1 de septiembre, con la novedad en este 2020 de la implementación de la Nueva Oficina Virtual, mediante la cual cada contribuyente puede registrarse en www.comodoroweb.gob.ar, inscribirse con el usuario CUIL o CUIT y una contraseña, y luego acceder a su propia cuenta corriente municipal. Allí puede visualizar todos sus tributos y deudas, pagarlos, y por supuesto acceder a la moratoria en planes de hasta 48 cuotas. También se incorporó la posibilidad de pagar on line las multas en hasta seis cuotas.



En cuanto a los contribuyentes que no tengan una cuenta corriente, caja de ahorro o tarjeta de crédito que son instrumentos esenciales para el pago vía web, pueden acceder a la moratoria en forma presencial, ya sea en el edificio Municipal o en las distintas dependencias (Área Central de km3; CCK8; GMN2; y Tribunales de Faltas).



Por primera vez, el Municipio sorteará dos vehículos entre los contribuyentes al día



Por otro lado, a los fines de reconocer el esfuerzo y compromiso de los contribuyentes que pagan sus impuestos a término, el intendente Juan Pablo Luque tomó una decisión histórica: por primera vez, el Municipio sorteará dos vehículos entre todos los contribuyentes al día.



Al respecto, Israel Coen anticipó que “ya firmamos la resolución por la cual el 17 de diciembre realizaremos el sorteo de dos vehículos cero kilómetro -un volswagen Gol y un Chevrolet Onix- entre todos los contribuyentes al día, es decir que no tengan ni tributos ni multas municipales vencidas hasta el 30 de noviembre”.



Los contribuyentes que adeuden algún mes y pretendan participar del sorteo, tendrán hasta el 10 de diciembre para regularizar la situación y aquellos que lo hagan al contado tendrán doble chance.



“Si bien tenemos beneficios para aquellos que no pudieron en su momento afrontar el pago y tuvieron que regularizarlo a través de la moratoria que ofrecimos, consideramos que también hay que premiar a aquellos contribuyentes que hacen un gran esfuerzo por mantener sus impuestos al día y comprometerse con el Municipio para que se puedan hacer todas las actividades y afrontar las necesidades que la ciudad requiere”, sentenció Coen.