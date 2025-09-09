La Policía Caminera de Córdoba actualizó nuevamente el valor de las multas de tránsito, incrementándolas alrededor de un 8%, un ajuste que incide directamente en quienes transitan por las rutas de una provincia que, como destino turístico, recibe a miles de visitantes, muchos provenientes de la Patagonia.

Estos turistas que eligen Córdoba para vacacionar, recorrer sus ciudades y disfrutar sus paisajes suelen trasladarse en sus propios vehículos, a menudo sin considerar las consecuencias económicas que implica cometer infracciones de tránsito en las vías provinciales.

LA POLICÍA CAMINERA DE CÓRDOBA INCREMENTÓ EL VALOR DE LAS MULTAS

Este martes, la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito oficializó mediante la Resolución 44 la suba del valor de la Unidad Fija (UF), que pasó a costar $1.441, equiparándose al precio promedio del litro de nafta Súper en las estaciones de servicio.

Este mecanismo de ajuste, conocido como micropricing, ya acumula seis incrementos durante 2025, afectando el valor de las multas por infracciones comunes como exceso de velocidad, alcoholemia positiva o falta de documentación.

Para los turistas que recorren Córdoba en temporada alta, esta actualización resulta clave para tomar mayor conciencia sobre la importancia de cumplir las normas viales y evitar sanciones económicas elevadas que pueden afectar sus planes de vacaciones.

Las autoridades insisten en la responsabilidad al volante para preservar la seguridad en las rutas, que en Córdoba son utilizadas tanto por residentes locales como por visitantes de otras regiones del país.

Con este nuevo ajuste, la Policía Caminera busca reforzar la prevención de accidentes y contratiempos en las vías, aplicando multas que reflejan la inflación y el costo real de las unidades físicas establecidas para sancionar a quienes incumplen las normas de tránsito.

CUÁLES SON LOS NUEVOS MONTOS DE LAS MULTAS EN CÓRDOBA

Las multas quedaron establecidas según categorías de infracciones con los siguientes valores a partir del 9 de septiembre:

Infracciones leves: sanción de 20 a 100 UF. Por ejemplo, conducir fumando. Nuevo costo: desde $28.820 hasta $144.100.

sanción de 20 a 100 UF. Por ejemplo, conducir fumando. Nuevo costo: desde $28.820 hasta $144.100. Infracciones graves: sanción de 100 a 200 UF. Por ejemplo, no llevar las luces encendidas. Nuevo costo: desde $144.100 hasta $288.200.

sanción de 100 a 200 UF. Por ejemplo, no llevar las luces encendidas. Nuevo costo: desde $144.100 hasta $288.200. Infracciones muy graves: sanción de 200 a 400 UF. Incluye cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. Nuevo costo: hasta $576.400.

sanción de 200 a 400 UF. Incluye cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida. Nuevo costo: hasta $576.400. Infracciones máximas: sanción de 1.200 a 2.000 UF. Casos como alcoholemia positiva, adulteración de documentos o licencias. Nuevo costo: desde $1.729.200 hasta $2.882.000.

Con información de El Doce TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR