COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras anunciar la reapertura del turismo comarcal en la provincia de Chubut, a partir de este jueves 19 de noviembre, el intendente de Río Senguer Miguel López Gutiérrez, confirmó que "quienes vengan de Comodoro, Rada Tilly o Sarmiento, tendrán que hacer cuarentena”.

Gutiérrez, hizo referencia a la apertura turística de la comarca Senguer – San Jorge, y destacó que "no hubo consulta a los intendentes, creo que a ningún intendente se le consultó. Hubo una decisión del gobierno provincial de habilitar el turismo, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero no hubo comunicación previa”, dijo.

Asimismo, explicó que habló con el Ministro de Salud, Fabián Puratich, a quien le planteó la situación de la comarca "me dijo que no se habilitó sino que se presentó, entiendo que fue una presión mediática más que una decisión del Gobierno, a mi no me llamó nadie desde la provincia”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

El intendente aclaró que se reunió con el comité de Emergencia local y afirmó: "No me parece justo por la gente del Senguer que se está cuidando, lo que nosotros seguimos manteniendo es lo que nos dijo el ministro de Salud y el sistema de salud de Senguer”.

En este contexto, Gutiérrez confirmó que “quien venga de lugares como Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, van a tener que hacer cuarentena. Lo que hicimos ahora fue armar un protocolo con nuestro punto de vista sanitario y se lo enviamos al Ministro de Salud y ahora estamos esperando que nos dicen desde provincia".