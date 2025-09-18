Turismo y gastronomía: Bariloche se prepara para el evento culinario más esperado del año

La ciudad de San Carlos de Bariloche vivirá una semana dedicada a la gastronomía patagónica. Entre el 6 y el 13 de octubre se realizará una nueva edición de “Bariloche a la Carta” (BALC), evento que se consolidó como uno de los más relevantes del calendario turístico y cultural de la región.

Más de 80 restaurantes y bares se sumarán con menús especiales, descuentos y propuestas que buscan resaltar los sabores característicos de la Patagonia. Como incentivo, los visitantes podrán acceder a la “Tarjeta de Beneficios BALC”, que otorgará un 20% de descuento en los locales adheridos.

La feria gastronómica en el Centro Cívico

El eje central del evento será la Feria Gastronómica, ubicada en el Centro Cívico, con vista al lago Nahuel Huapi. Allí se concentrarán productores, emprendedores y visitantes en un espacio que promete ser un verdadero punto de encuentro.

Participarán cervecerías, chocolaterías, productores de ahumados, dulces, vinos orgánicos y otros alimentos regionales, en un recorrido que combina tradición e innovación. El valor de la entrada anticipada es de $1.800, más un 15% de cargo por servicio, mientras que los menores de 6 años, jubilados y personas con discapacidad (con un acompañante) podrán ingresar de manera gratuita.

Actividades para todos los públicos

Además del circuito gastronómico y la feria, el evento ofrecerá clases magistrales con chefs reconocidos, catas, degustaciones gratuitas y espectáculos pensados para las infancias, con la participación del personaje “Supersaludable”.

Un aspecto destacado será la “Hora silenciosa”, programada de 12 a 13 horas, en la que se reducirá el nivel sonoro y lumínico de la feria para que las personas con trastorno del espectro autista puedan disfrutar del evento en mejores condiciones.