Turismo en Neuquén: alta ocupación y récord de ingresos durante el fin de semana largo

La ciudad de Neuquén cerró un fin de semana largo exitoso, con más del 60% de ocupación hotelera promedio entre jueves y domingo, y un movimiento económico de 1.500 millones de pesos. El balance fue presentado por el secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, quien destacó que los resultados confirman la eficacia de las políticas turísticas municipales.

“Fue un muy buen fin de semana largo, con excelente nivel de ocupación y gran participación en las actividades culturales y recreativas”, aseguró el funcionario.

Confluencia de Sabores, el evento más convocante

Entre las propuestas más destacadas estuvo Confluencia de Sabores, que en esta edición se realizó junto al programa Neuquén Emprende. El evento reunió a emprendedores, productores y propuestas gastronómicas locales, y según Cayol, movilizó cerca de 500 millones de pesos en un solo día.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

“Estuvo lleno de gente, muy concurrido; fue una verdadera fiesta para la ciudad y un gran impulso para el comercio y la gastronomía local”, remarcó el funcionario.

Las excursiones gratuitas organizadas por el municipio también fueron un éxito. Los buses y minibuses turísticos trabajaron a plena capacidad durante los cuatro días, con recorridos por los principales atractivos de la capital neuquina, entre ellos la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, los museos locales y los paseos costeros.

Además, los servicios fueron utilizados en traslados especiales, como el de los participantes de la convención de vecinalistas y de quienes celebraron los 50 años del Colegio San Martín, demostrando la versatilidad de la propuesta turística.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

Visitantes de todo el país

El informe municipal indicó que el 70% de los visitantes llegó desde la provincia y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto provenía de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Salta. Los días viernes y domingo concentraron la mayor actividad, mientras que el sábado tuvo una leve baja debido a las condiciones de viento.

Cayol explicó que estos resultados reafirman el posicionamiento de Neuquén como destino turístico urbano y de escapadas cortas en la Patagonia norte.