El ansiado acuerdo para permitir que los ciudadanos argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar visa habría sido frenado de manera abrupta por la administración republicana que comandaba el expresidente Donald Trump.

UN VIAJE FRUSTRADO Y REUNIONES CANCELADAS

La noticia tomó por sorpresa a una comitiva argentina que viajaba a Washington con la intención de cerrar los detalles finales para que Argentina sea reintegrada al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), una iniciativa que abriría las puertas para un flujo turístico, comercial y cultural mucho más fluido entre ambos países.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

La delegación, encabezada por Juan Pazo, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tenía previstas varias reuniones clave en la capital estadounidense. Sin embargo, según Axios, la segunda reunión fue cancelada de forma abrupta por decisión de Rubio, quien supuestamente notificó esta suspensión justo cuando la comitiva se encontraba en pleno viaje.

Ante esta cancelación inesperada, los funcionarios argentinos debieron permanecer un par de días en Miami sin poder avanzar en ningún acuerdo y terminaron regresando a Buenos Aires con las manos vacías, frustrando así la posibilidad de eliminar el requisito de visa para millones de argentinos.

POR QUÉ DONALD TRUMP FRENÓ EL ACUERDO CON ARGENTINA

Según informó el influyente medio estadounidense Axios, este retroceso se produjo luego de que estallara un escándalo de presunta corrupción en el gobierno argentino de Javier Milei, que generó preocupación en el entorno más cercano al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Precisamente, la preocupación principal del gobierno Trump estaría ligada a las revelaciones de un caso de corrupción muy sensible que involucra a integrantes del Ejecutivo argentino. Los audios filtrados, atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del propio presidente, habrían sido el detonante para que la Casa Blanca pusiera en pausa las negociaciones.

El ambiente en Washington se torna entonces hostil en un momento en el que la relación bilateral comenzaba a mostrar signos prometedores tras la reunión de julio, donde funcionarios argentinos y la embajada estadounidense anunciaron el comienzo del proceso para que Argentina integre nuevamente el régimen de exención de visas.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“La situación nos parece vergonzosa”, declaró a Axios un alto funcionario del ala republicana que mantuvo su identidad bajo reserva. Según fuentes vinculadas a la administración Trump, la decisión de suspender la segunda ronda de negociaciones refleja un profundo malestar y desconfianza surgidos a raíz del escándalo.

EL PESO DE AXIOS EN WASHINGTON Y EL NUEVO DESAFÍO DE MILEI CON ESTADOS UNIDOS

Consultada por Axios, la oficina de prensa del presidente Javier Milei prefirió evitar cualquier comentario sobre la suspensión y el escándalo que hoy traba un nuevo capítulo en la relación bilateral.

“No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, respondió de manera escueta el equipo de comunicación presidencial, en un claro gesto de cautela ante la crisis de imagen que golpea a la Casa Rosada.

En julio pasado, la noticia de la posible flexibilización para que argentinos puedan viajar sin visa a Estados Unidos había sido recibida con entusiasmo. En aquella ocasión, la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, y altos funcionarios del gobierno argentino compartieron un anuncio conjunto que señalaba el inicio de un procedimiento que, de prosperar, pondría fin a años de exigencias burocráticas y restricciones migratorias.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Axios, medio que surgió en 2016 de un grupo de ex periodistas de Politico y que hoy está entre los más influyentes en la capital estadounidense, fue el encargado de develar esta pausa diplomática que se mantiene vigente. Reconocido por anticipar primicias políticas y detalles exclusivos sobre la Casa Blanca, Axios se ha consolidado como un termómetro de la realidad política estadounidense, cuyos reportes suelen replicar grandes cadenas y diarios tradicionales.

Este nuevo bloqueo, a cargo de figuras asociadas a la era Trump y en particular a Marco Rubio, marca un giro en la política exterior hacia Argentina, país con el que mantiene fuertes vínculos económicos y culturales.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

La suspensión de la reunión y la incertidumbre en torno al acuerdo migratorio parecen ser el producto de una combinación explosiva entre la situación interna argentina y las tensiones políticas en Washington, donde la percepción de corrupción puede influir decisivamente en la definición de prioridades.

Por su parte, el gobierno argentino tendrá que navegar con cautela para no perder un beneficio que, de concretarse, fortalecería no solo la relación bilateral sino también el turismo, los negocios y los intercambios académicos entre ambos países.

A futuro, queda la pregunta de si la administración Milei logrará recomponer la confianza en Washington y retomar las negociaciones, o si este episodio sentará un precedente que complique aún más el vínculo diplomático.