Mochilas, cartucheras, carpetas y cuadernos listos, guardapolvos, uniformes planchados y algún apurón de último momento fue el común denominador de los últimos días para las familias a lo largo y a lo ancho del país, que apuntaron a tener todo listo para el comienzo de clases.

Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, cerca de 10.500.000 estudiantes de todo el país regresan a las aulas durante esta semana. Sin embargo, no muchos de esos alumnos tuvieron un inicio feliz.

En las últimas horas se dio a conocer un caso que generó conmoción en la Provincia de Córdoba. “No quiero que empiecen las clases porque mi mamá se pone mal porque dice que gasta mucha plata en mis útiles y en mi ropa”; esta frase la pronunció un nene de tan solo siete años durante una sesión con su psicóloga. Franca Mannucci, Licenciada en Psicología (MP. 2277), compartió en sus redes sociales esta situación que le llamó la atención en el consultorio.

A partir de ese suceso, llamó a la reflexión a los padres y madres sobre las maneras de comunicarse con los hijos y la importancia que tiene que desde pequeños les enseñemos el costo para comprar útiles, juguetes y demás cosas.

“Quiero recordarte, que tu hijo está acá, en esta vida, porque ustedes lo trajeron a ella. Por lo cual, no tiene porqué cargar con esa mochila de cuánta plata te demanda su existir. Claro que está perfecto enseñarle a valorar, y que sepa que todo lo que mamá y papá compran, es gracias al trabajo diario y que eso implica un esfuerzo, pero es tan importante remarcar siempre que cada compra que todo padre haga a su hijo, lo hace desde el amor, y no desde el peso”, reflexionó la profesional en su cuenta de Instagram.

El caso antes mencionado fue el punto de partida en el cual la psicóloga explicó que la situación se dio en el marco de una sesión en la cual estaban trabajando sobre educación emocional. Esta práctica sirve para poder identificar las situaciones que nos generan tristeza, angustia, que nos preocupan o que nos generan felicidad, explicó la experta en diálogo con La Voz del Interior.

“El niño estaba dibujando y mencionó la frase. En ese momento seguí indagando y tratando que resignifique ya que a los papás les cuesta llegar a comprar los útiles porque en el país en el que nosotros vivimos está todo muy caro y los sueldos que nuestros papás tienen no son altos o por ahí no alcanzan, pero eso no era culpa de él, ni lo de los niños”, relató la psicóloga

A partir de esta situación, la profesional explicó que en el hogar los padres deben trabajar sobre la comunicación con los hijos ya que “son responsables de la educación emocional del niño y por lo tanto también es importante que se preocupen y se ocupen de la importancia de cómo comunicar lo que está pasando en casa”.