CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Severa Belotti y Luigi Carrara tenían 82 y 86 años y son dos nuevas víctimas de la epidemia de coronavirus que ya causó 631 muertos en en Italia. Ellos estuvieron casados durante más de 60 años y murieron este martes a apenas algunas horas de distancia: a las 9.15 y a las 11 de la mañana en el hospital de Bérgamo.

Su hijo Luca tuvo que optar por Facebook para despedir a los padres. “Chau papá y mamá. Este virus malo se los llevó a ambos el mismo día. ¿Seguirán discutiendo allá arriba también? Creo que sí, pero luego todo terminaba con un abrazo”, escribió con tristeza. "Eran así, pero siempre se buscaban”, dijo en diálogo con el diario Il Corriere della Sera.

"Es cierto que eran personas mayores, pero estaban bien; mi padre a su edad no sabía qué era ir al médico. La verdad es que ésta no es una gripe común, es una gripe terrible y si terminás en el hospital, sales vivo o muerto”, agregó.

La pareja vivía en el pequeño pueblo de Albino, en la provincia de Bérgamo (Lombardía), una de las zonas del norte más afectadas por el brote. Los últimos ocho días los pasaron encerrados en su hogar con fiebre alta, antes de ser internados el sábado y el domingo, detalló Infobae.

El trabajó como albañil y ella era ama de casa. “Las personas tienen que entender que tienen que quedarse en casa, porque pese a que digan que las víctimas son personas mayores, cuando les toca a los padres de uno es muy difícil", agregó Carrara, quien también vive en Albino con su esposa y sus dos hijos.

El hombre contó la evolución de la enfermedad de sus padres. “Pasaron ocho días con fiebre de 39 grados. El médico de cabecera no estaba, los equipos de emergencia no pudieron ir”, hasta que el fin de semana cuando la situación empeoró y primero el padre y luego la madre fueron transferidos al hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo.

Justamente, los médicos de ese hospital fueron quienes describieron un escenario similar “al de una guerra”, en el que se vuelve necesario elegir a quién tratar y a quién no de acuerdo a las probabilidades de supervivencia. Todos los 168 fallecimientos en las últimas 24 horas se han registrado en Lombardía, donde ya murieron 468 personas desde el inicio de la crisis del coronavirus. En la provincia de Bérgamo hay 1.472 casos, con 116 víctimas. En Albino se registraron 60 casos, con 6 muertos.

“En el hospital es un desastre. Ya no saben dónde colocar a los pacientes; probablemente los médicos están haciendo una selección y dejando ir a los mayores. Pero, por otra parte, ¿qué pueden hacer?”, se preguntó el hijo de las víctimas, quien también mencionó la soledad que la enfermedad provoca entre los contagiados y sus seres queridos. “Mis padres murieron solos, así es con este virus”, lamentó. “Tus seres queridos permanecen solos y ni siquiera puedes despedirte de ellos, abrazarlos, tratar de darles algo de consuelo, tal vez incluso con una mentira piadosa: todo va a estar bien”.

“No los volví a ver. Los cuerpos fueron llevados al cementerio y sabemos que los van a cremar en días, porque hay demasiados muertos”, agregó y contó que junto a sus hijos y a su esposa están "en cuarentena, así que la tristeza es doble. En este momento, no puedo ver a mi hermana, que se encargó de todo el papeleo. No puedo recibir la visita de un amigo, nada. En un día perdí a los dos. Pero seguiremos adelante, como siempre me enseñó mi padre”.