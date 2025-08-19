Un accidente de tránsito registrado en la avenida Tehuelche al 600, en Comodoro, generó este martes al mediodía un importante operativo policial y sanitario. El hecho ocurrió cerca de las 13.30 e involucró a tres vehículos, lo que provocó demoras en la circulación.

De acuerdo con el parte oficial, en el accidente estuvieron involucrados una Renault Duster, una camioneta Toyota Hilux y un Fiat Cronos, este último ocupado además por una menor de 10 años. El auto, según las imagénes a las que accedió ADNSUR, fue el que se llevó la peor parte.

Tras el impacto, se convocó de inmediato a una ambulancia del Hospital Regional. El médico de guardia presente en la escena evaluó a todos los ocupantes y constató que no presentaban lesiones de gravedad.

En paralelo, personal de Tránsito municipal practicó test de alcoholemia a los tres conductores, que arrojaron resultados negativos en todos los casos. Pese a ello, y siguiendo el protocolo habitual, los vehículos fueron secuestrados de manera preventiva hasta confirmar la evolución de los ocupantes.

También se hizo presente personal de Criminalística, que realizó las pericias de rigor para determinar las causas del siniestro. El operativo incluyó el traslado de las unidades siniestradas mediante una grúa policial.

El fiscal de turno tomó intervención en el caso, mientras que desde la comisaría jurisdiccional se informó que el tránsito en la zona se normalizó luego de finalizadas las pericias.