Cada primavera, Chubut se viste de gala con un espectáculo que no pasa desapercibido: un vasto campo cubierto por más de un millón de tulipanes que despliegan una sinfonía de colores imposibles de replicar en ningún otro lugar del país.

Este fenómeno natural se origina en Trevelin, un pequeño pueblo con fuerte identidad galesa que durante octubre se transforma en el destino favorito de quienes buscan belleza, naturaleza y cultura en un solo paseo.

LA MAGIA DE TREVELIN Y SUS TULIPANES

Ubicado a tan solo 13 kilómetros del centro de Trevelin, sobre la Ruta Nacional 259, el Campo de Tulipanes es mucho más que un simple cultivo. Creado y mimado por la familia Ledesma desde 1996, este lugar invita a los visitantes a sumergirse en un paisaje donde cada flor cuenta una historia de dedicación, pasión y respeto por el entorno.

La floración alcanza su esplendor máximo en la segunda quincena de octubre, coincidiendo con cielos primaverales claros y la imponente presencia de la cordillera de los Andes, vestida aún con sus picos nevados.

Este campo no solo deslumbra por sus tonalidades. El entorno se complementa con actividades culturales y recreativas que enriquecen la visita: una confitería donde se pueden degustar delicias locales, una feria de artesanías regionales y performances de artistas patagónicos. Para quienes buscan experiencias únicas, se organizan recorridos nocturnos durante noches de luna llena y hasta vuelos en globo aerostático, que brindan una perspectiva aérea del mar multicolor de tulipanes.

UN NUEVO CAMPO DE TULIPANES EN CHUBUT: ¿DÓNDE SERÁ?

La pasión por estos emblemáticos cultivos no se limitará más a Trevelin. Este jueves por la mañana, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, anunció la creación de un segundo campo de tulipanes en la provincia.

El proyecto estará a cargo del mismo inversor que catapultó el campo de Trevelin a su fama: Juan Carlos Ledesma, quien adquirió una chacra a orillas del río Chubut para este nuevo emprendimiento turístico, según detalló en diálogo con Jornada.

Aunque detalles adicionales serán comunicados tras una reunión oficial en la comuna, la noticia promete expandir la oferta turística de la región y continuar impulsando la conexión entre la naturaleza y la cultura patagónica. Este nuevo campo también se perfila como un futuro imán para visitantes locales y de otras provincias que quieran vivir la experiencia única que solo los tulipanes pueden brindar.

De esta manera, Chubut sumará un nuevo campo de tulipanes que le darán un impulso más a sus pintorescos paisajes.