TREVELIN (ADNSUR) - La médica veterinaria Paula Ardenghi dio con una idea innovadora en Treveli; un Hotel Canino para dejar a las mascotas y que, básicamente, lo pasen mejor que sus dueños cuando estos se encuentran de vacaciones. Un espacio de contención, juego y entretenimiento para los perros, gestionado por profesionales.

“No es una guardería, es un hotel, con habitaciones” aclara la dueña sobre este concepto para perros que llegan felices a pasar sus vacaciones con sus petates: bolsa de comida, juguete y mantita si los tienen. No se trata de cubrir solo las necesidades básicas de los perros, sino también sus necesidades emocionales, sociales y cognitivas. “Estímulo y calma” dice Paula.

"Akela", Hotel Canino, funciona desde el 2017 en Trevelin. Está emplazado en una propiedad grande, con vista a la cordillera. Un espacioso jardín se adelanta a la casa, donde reside esta pareja de veterinarios que transformó su hogar en un hotel para perros. Detrás hay un edificio anexo donde funcionan las habitaciones privadas para los alojados, con colchones personalizados, calefacción, música funcional. Al lado, un jardín más pequeño donde los perros pasan tiempo durante el día y también cuentan con un espacio bajo techo para los días de invierno.

Vacaciones caninas de lujo

Paula es oriunda de Bariloche. Ejerció su profesión en la zona y una vez que tuvo su casa en Trevelin decidió apostar por este emprendimiento. “Me gusta la parte de comportamiento, el cuidado de los perros. Hay toda una cuestión del contexto, la convivencia entre ellos y con ellos. Fui de a poco, pero hoy tiene un formato de empresa, con horarios de trabajo, rutinas que los mismos perros necesitan. Para que sea algo con lo que dé gusto convivir no solo nosotros sino los dueños, los perros y también los vecinos”.

El servicio del hotel es de alojamiento con horario de check out y check in para no más de ocho o diez perros, estadías por un día, estadías recreativas, traslados, baños y también están comenzado a trabajar en educación con algunos cachorros. “A nosotros nos sirve que ese perro desde chico ya se acostumbre a venir, a estar entre perros y a la familia le sirve toda la educación. Entre perros también se comunican todo el tiempo. Lo que hacemos es supervisar esa interacción y acompañar” relata.

“Ves que los perros empiezan a disfrutar el espacio, perros que antes no jugaban y llegan a su casa a jugar. Cuando uno empieza a cubrir esas necesidades ves los cambios de comportamiento en sus vínculos”.

FUENTE: EQS NOTAS