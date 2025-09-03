Cuando cada segundo cuenta, el rol de la Policía no solo es intervenir con rapidez, sino también brindar contención, apoyo y tranquilidad a familias que atraviesan momentos desesperantes. En especial, cuando se trata de bebés o niños en riesgo, la preparación y el compromiso de los efectivos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En un emotivo acto realizado en el despacho del jefe de la Unidad Regional Trelew, la Policía del Chubut distinguió a tres de sus integrantes por su accionar decisivo en una situación límite: el traslado y reanimación de una bebé de 7 meses que se encontraba sin signos vitales.

Los reconocidos fueron el Cabo Primero César Ap-Iwan, la Cabo Primero Cinthya Ramos y el Agente Joel Garrido, quienes el pasado domingo 31 de agosto protagonizaron un operativo urgente desde la jurisdicción de la Subcomisaría del Barrio INTA hasta el Hospital Zonal de Trelew.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

La magnitud de lo ocurrido no solo generó el eterno agradecimiento de la familia de la niña, sino también el reconocimiento formal de la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

“Una historia con final feliz, gracias a nuestros compañeros”, destacaron desde la fuerza al felicitarlos públicamente.

“SIEMPRE VAMOS A ESTAR AGRADECIDOS”

La familia de la beba realizó un emotivo posteo en redes sociales con los efectivos que salvaron la vida de su hija.

“Después de un domingo feo y gris para nosotros, acá estamos nuevamente en casa con nuestra princesa hermosa, sana y salva, gracias a Dios. Me gustaría saber el nombre de los tres efectivos de la Montada que nos llevaron al hospital e hicieron todo por llegar rápido con Almita inconsciente…”

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

“Ojalá algún día los pueda cruzar: al chofer, a la chica policía que llevaba en brazos a la bebé y al que iba con la radio. Terribles profesionales. Siempre vamos a estar agradecidos. Dios los bendiga mucho. Gracias a su excelente accionar pudimos llegar rápido al hospital. Si ven esto: muchas, muchas, muchas gracias”, concluyó.

POLICÍAS DE TRELEW AYUDARON A UNA BEBÉ QUE SE ESTABA AHOGANDO: "ALEGRA MUCHO SALVARLE LA VIDA"

El pasado miércoles 20 de agosto por la noche se vivió un momento de angustia y tensión en Trelew. Alrededor de las 21 horas, dos policías que realizaban tareas de patrullaje preventivo se convirtieron en héroes tras salvarle la vida a una beba que se estaba ahogando.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Según se supo, se trata de los sargentos Nadia Seguel y Rubén Maldonado, integrantes de la Comisaría Segunda, quienes fueron clave para evitar una tragedia.

Los efectivos caminaban por la zona de Colombia y Belgrano cuando observaron a una mujer alterada y corriendo con un bebé en brazos. De esta manera, bajaron del móvil y se acercaron para consultarle qué le ocurría.

“Nos llamó la atención: iba muy desabrigada y corría agitando los brazos mientras atravesaba un playón de estacionamiento”, contó la sargento Seguel en diálogo con la prensa.

Día del Comercio 2025: confirmaron qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

Al detectar que tenía problemas para respirar, la policía tomó al bebé en brazos e intentó realizar primeros auxilios. Luego lo intentó su compañero Maldonado, aplicando la maniobra de desobstrucción con golpes en la espalda mientras su compañera sostenía a la pequeña.

“La bebé estaba consciente, pero respiraba con dificultad, y luego de unos golpes expulsó un trozo de zanahoria y comenzó a llorar. Ahí supimos que estaba bien”, relató Seguel.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR