Tres mascotas maltratadas con un pedido de ayuda que movilizó a la ciudad

En Cipolletti, tres historias de animales en situaciones críticas tocaron el corazón de los residentes, quienes se movilizan para brindarles la ayuda necesaria. La historia de una gata atropellada que necesita una cirugía urgente, un perro que padece un tumor y otro que fue rescatado en estado de desnutrición extrema, generaron una ola de solidaridad en la comunidad.

Andrea, una vecina de Cipolletti, encontró a una gata atropellada a la que llamó Pomelo. Con gran sensibilidad y amor, se hizo cargo de ella de manera provisional. "Le hicieron radiografías y nos dijeron que seguramente necesitará una cirugía. El traumatólogo de la veterinaria nos dirá el costo exacto en la próxima visita", comentó Andrea con angustia.

La situación es crítica ya que la veterinaria les informó que, si no se consigue el dinero necesario para el tratamiento y la cirugía, Pomelo podría ser sacrificada. "Nos dijeron que el tratamiento será muy caro, y si no tenemos suficiente dinero y tiempo, tendrán que sacrificarla porque no se sabe si podrá recuperar movilidad y valerse por sí misma", explicó.

El costo estimado de la cirugía ronda los $250,000. Andrea, pese a estar aportando dinero de su bolsillo, solicita la colaboración de la comunidad para salvar a Pomelo. Los interesados en ayudar pueden realizar sus aportes al alias: Andrea.g5. Una vez recuperada, la idea es ponerla en adopción.

Zeus, un perro bajo el cuidado de la organización Amor con 4 Patas, lucha contra un tumor. Su cuidadora, Lucía, explica que el tratamiento es costoso y que el animal necesita cuidados intensivos. "Tres personas se interesaron por Zeus, pero está en cuidados intensivos y no puedo darlo en adopción todavía. Necesitamos comprar la medicación intravenosa, llevarlo al veterinario, y estos son gastos que no muchas personas querrán asumir", detalló Lucía.

Zeus requiere un ambiente controlado, sin exposición al frío o al sol, para su recuperación. "Necesitamos solucionar su problema de salud para luego darlo en adopción cuando esté en condiciones", añade la proteccionista. Los aportes para su tratamiento pueden hacerse al alias: Amorcón4patas.1992.

En un operativo conmovedor, la policía de Cipolletti rescató a un perro en estado de abandono y desnutrición extrema. Este tercer animal, cuya historia completa aún no se difundió, fue hallado en condiciones deplorables, lo que sumó una nueva urgencia a la lista de animales que necesitan ayuda.