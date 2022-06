Trelew y Madryn son las ciudades más frías del país: la sensación térmica llega a 15.7°C bajo cero

Puerto Madryn y Trelew son las ciudades con temperaturas más bajas del país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las ola de frío polar hizo que las cañerías de congelaran en algunas viviendas y establecimientos educativos.

Esto obligó a suspender las clases en algunas escuelas de Trelew, según información a la que pudo acceder ADNSUR. Recomiendan a los automovilistas transitar con extrema precaución en las calles.

Puerto Madryn amaneció con una temperatura de -9.2 º C, una sensación térmica de -15.7º C y el cielo nublado. No hay pronosticadas nevadas, a pesar del frente de frío polar, y la máxima alcanzará solo los 5º C.

Trelew, esta mañana temprano, se ubicaba en el ranking como la ciudad más fría del país, con una temperatura de -9.6 º C y una términa de -12.8º C.

Por ahora no hay previstas nevadas en el Valle, a pesar de que en los últimos días el Servicio Meteorológico había anunciado precipitaciones con un marcado descenso de la temperatura.

En Rawson el frío se hace sentir con una temperatura mínima de -5 ºC, y el cielo nublado con tendencia a despejarse durante el mediodía.

También Esquel, en la cordillera, se encuentra tercera entre las ciudades más frías del país, con -7.2º C de temperatura.