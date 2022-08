Los choferes de "EL 22" cobrarán los sueldos de julio este miércoles, pero Trelew seguirá sin colectivos porque la empresa no puede hacer frente a las ART. Hace ya 13 días que la ciudad está sin servicio de transporte urbano de pasajeros.

Cuando los trabajadores tengan acreditados los pagos de los haberes, levantarán el paro que iniciaron el viernes 12, pero esto no destrabará el conflicto, porque la empresa ahora no tiene cobertura legal para sacar las unidades a la calle.

"Los trabajadores recibirían este miércoles los salarios correspondientes a julio, pero la empresa no podría brindar el servicio porque no tiene cobertura legal para los empleados. La firma no dispone de dinero para hacerle frente para volver a reactivar el acuerdo", declaró por Radio 3 el dirigente de la Unión Tranviarios José Pérez.

La empresa, el gremio y los trabajadores sabían de antemano que por más que llegaran los fondos de Nación con los que pagarán los sueldos, los colectivos no iban a poder funcionar porque quedaban descubiertas otras obligaciones.

"Cuando se resolvió iniciar el paro la propia empresa automáticamente envió a todos los trabajadores, incluidos los serenos, a sus casas ya que se le había caído el convenio con la ART y no había posibilidades de salir a trabajar", dijo José Pérez.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Así las cosas, la Municipalidad y la empresa trabajan por estas horas para delinear una estructura de costos que asegure la sustentabilidad al servicio. Las partes quieren evitar que sigan los paros recurrentes de los choferes por incumplimientos salariales de la empresa.

Desde el gremio advierten que en estas circunstancias, por más que el servicio se restablezca en los próximos días, seguramente se va a volver a interrumpir cuando la empresa no pueda pagar los sueldos de agosto.

"Quien tiene el poder de concesión es la Municipalidad y tiene que tomar medidas urgentes en el caso. Tienen que pensar en los usuarios. Los políticos de Trelew tienen la responsabilidad de brindar un servicio de transporte urbano sostenido en el tiempo", concluyó José Pérez.