Trelew: el SEM dejará de funcionar los sábados y no se cobrará estacionamiento

A partir del sábado 14 de junio, en la ciudad de Trelew no se cobrará más el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) durante los días sábados. La decisión, que fue oficializada mediante una resolución del municipio, busca dar respuesta a una demanda concreta de comerciantes de la zona céntrica, quienes venían insistiendo en la necesidad de facilitar el acceso vehicular para sus clientes durante el fin de semana.

Según manifestaron desde el sector comercial, el cobro del estacionamiento los días sábados generaba una notable merma en la afluencia de clientes. Muchos optaban por evitar el centro ante la falta de espacios libres sin cargo, lo que se traducía en una caída directa de las ventas. "El problema era que el cliente no encontraba dónde estacionar sin pagar, y eso terminaba por alejarlo de nuestros comercios", explicaron referentes de la Cámara de Comercio local.

La resolución fue anunciada este lunes por Miguel Marileo, responsable del SEM en Trelew. En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que “por lo general los sábados hay menos tráfico, ya que no hay bancos ni administraciones públicas, y eso genera un contexto diferente al de los días hábiles”. Bajo esa lógica, se avanzó en la decisión de liberar el estacionamiento medido los fines de semana, en principio sólo los sábados.

Marileo remarcó que el objetivo central del SEM es ordenar el uso del espacio público en horarios de alta circulación y no tener un fin meramente recaudatorio. “La idea siempre fue lograr la rotación de vehículos, no que un auto esté estacionado cinco horas en el mismo lugar, y mucho menos afectar al comerciante”, señaló. En ese sentido, consideró que el nuevo esquema “responde a una necesidad concreta del sector comercial”.

El nuevo régimen comenzará a aplicarse a partir del próximo sábado y no requiere trámites previos ni registro especial. Quienes estacionen ese día en el radio del SEM podrán hacerlo sin activar el sistema ni pagar por el tiempo de permanencia. La medida, por el momento, no contempla a los días domingo, donde ya no se aplicaba el SEM.

El estacionamiento medido en Trelew funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20. Hasta ahora, también incluía los sábados en horario matutino, lo que generaba quejas frecuentes de usuarios que se sorprendían por el cobro en el inicio del fin de semana. Ahora, con esta modificación, el uso del espacio público será libre los sábados, lo que también se espera que alivie a los consumidores habituales del centro.