TRELEW (ADNSUR) - Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa, en la que el director asociado del Hospital Zonal de Trelew, Matías Castiñeira, confirmó que de los 12 nuevos casos de coronavirus registrados, muchos pertenecen a adolescentes.



Castiñeira afirmó que nueve de los casos tienen nexo epidemiológico y buscan la vinculación de los tres restantes. “Este porcentaje grande de adolescentes positivos se advirtió siete días después del 21 de septiembre”, dijo.

Asimismo, detalló que hay un total de 25 casos activos en Trelew, 24 se encuentran en sus domicilios y uno en un centro de aislamiento. Se identificaron 83 contactos estrechos: “Un solo adolescente nos representa 20 contactos estrechos”, señaló, según declaraciones publicadas por Diario Jornada.



Por su parte, la directora Mariela González, manifestó su preocupación por el aumento de casos, sobre todo, aquellos que no tienen nexo. “No estamos dentro de una burbuja, nada nos asegura que no nos pase a nosotros lo que sucedió en las localidades vecinas”, indicó. Y pidió conciencia y responsabilidad de las familias. “Hay muchas cosas que se van de las manos, uno no puede estar detrás de las personas prohibiendo. Hay muchos adolescentes que comienzan a ser contactos estrechos. La preocupación se basa en ese grupo etario”, afirmó.