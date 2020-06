COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un grupo de trabajadores del Hospital Alvear decidieron autoaislarse tras conocer el primer caso positivo de coronavirus de un camillero. Se negaron a volver a sus casas por temor a contagiar a su familia y pasaron la noche del lunes en los consultorios del hospital. Este martes fueron enviados a albergues de la ciudad, y esperan los resultados de los hisopados.

Patricia Sotullo, una de las trabajadoras referentes de Cooperativa del Hospital Alvear, confirmó que ocho de ellos fueron trasladados al albergue universitario “y las otras chicas están en el deportivo que nos dio la universidad de Comodoro”, dijo. “Estamos un poco más tranquilos esperando los resultados, están demorados, rogamos a Dios conocerlos hoy, e irnos a nuestra casa”, indicó al recordar que ellos decidieron autoaislarse para evitar el posible contagio de coronavirus.

Asimismo, Sotullo aseguró que “nosotros no tenemos intención de hacer un problema, no se nos cuidó y éstas son las consecuencias. Nos quieren culpar como que nos contagiamos afuera, nosotros solamente trabajamos para la salud y no fuimos cuidados con los insumos que corresponde. La única culpa es haber trabajado sin que nos den el insumo”, manifestó.

Según relató, los trabajadores están en los albergues compartiendo habitación de a dos personas, con habitación de por medio, “no nos juntamos, tratamos de estar con el barbijo todo el tiempo”, indicó. Por último, aseguró que “si nosotros nos autoaislamos fue para cuidar a nuestros familiares y a la sociedad de Comodoro”. Mientras aclaró en Radio Del Mar, que se esperan los resultados de los hisopados para este miércoles.

Por su parte, la directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo había confirmado que “tuvimos 3 personas de salud internadas desde el día anterior con sintomatología y ayer tuvimos resultado negativos”.

Asimismo, había aclarado este miércoles a la mañana, que las personas que estaban aisladas como casos sospechosos en el Hospital Alvear, que son personal de la salud, fueron hisopados “fueron trasladados a hoteles y albergues para que mantengan su cuarentena hasta que conozcamos los resultados de sus PCR. Podría ser hoy o mañana jueves a más tardar”, apuntó.