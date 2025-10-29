En el inicio de cada mes, son muchos los que consultan el calendario para saber si podrán disfrutar de días de descanso extra, producto de feriados o asuetos. Noviembre viene con buenas noticias: el Día de la Soberanía Nacional se pasará del jueves 20 al lunes 24, mientras que el viernes 21 será no laborable.

Es importante señalar que la legislación argentina, a través de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, establece claras pautas respecto del trabajo en días feriados y no laborables. Según el artículo 181 de esta ley, los feriados nacionales tienen la misma validez que los días destinados al descanso dominical, y si un empleado presta servicios en esos días, debe cobrar el doble de su salario habitual por esa jornada.

No obstante, en el caso de los llamados días no laborables, la situación varía: la decisión de que sean tomados como días de descanso es optativa y depende exclusivamente del empleador.

Feriados de noviembre: cuándo es el fin de semana extra largo de 4 días en Argentina

Esto implica que, aunque se promueva la pausa para fomentar el turismo, el empleador puede requerir la prestación de servicios en dichos días sin que ello deba implicar el pago extra que corresponde a los feriados.

Fines de semana XL en Chubut

Al feriado nacional dispuesto por el Gobierno, en Chubut se suman otros dos fines de semana largo que podrán ser disfrutados por algunos vecinos, según la localidad en la que vivan y el tipo de trabajo que tengan.

El próximo 3 de noviembre será feriado provincial “no laborable”, por lo que no habrá actividad en las dependencias estatales ni clases en las escuelas. La fecha conmemora un hecho histórico protagonizado por Casimiro Biguá, cuando los pueblos tehuelches y mapuches juraron lealtad a la bandera argentina a orillas del arroyo Genoa.

El feriado está establecido por la ley provincial Nº 547, vigente desde 2014, que en su artículo 1.º señala: “Institúyase el día 3 de noviembre de cada año como feriado no laborable en el territorio de la provincia de Chubut, en conmemoración del día en que las tribus tehuelches y mapuches le juraron fidelidad y lealtad a orillas del arroyo Genoa a la bandera argentina”.

De esta manera, solo los empleados públicos y el personal que depende del Estado podrán disfrutar del descanso extendido, mientras que el resto de las actividades privadas funcionará con normalidad.

Una semana más tarde, habrá un nuevo feriado, en este caso para una localidad específica. La Municipalidad de Puerto Madryn informó que el asueto por el día del empleado municipal, fijado para el sábado 8 de noviembre, se trasladará al lunes 10, por lo que los trabajadores estatales locales podrán disfrutar de un fin de semana XL.

La comuna aclaró que, a pesar del asueto, se garantizarán los servicios básicos y la atención esencial en las áreas municipales.