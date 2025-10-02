Tras varias jornadas en alza, el dólar oficial se mantuvo estable: ¿a cuánto cotizó este jueves?

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del miércoles.

Luego de varias ruedas alcistas, la moneda estadounidense se estabilizó y mantuvo el mismo valor que ayer. En medio de la volatilidad, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

Sin embargo, aclaró que la asistencia financiera a la Argentina no es una inyección directa de dinero, sino que se trata de “una línea de swap”.

El funcionario americano reveló, además, que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.455 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460. El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,5 con un incremento del 0,1%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.515,01, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,5% hasta los $1.565,63.

CAMBIOS EN LAS RESTRICIONES A LA COMPRA DEL DÓLAR

En un giro respecto de la política de flexibilización que se insinuaba semanas atrás, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a ajustar los controles sobre el mercado cambiario. La nueva normativa, oficializada este miércoles, aplica una restricción cruzada que impacta directamente en los ahorristas y operadores individuales, extendiendo una limitación que hasta ahora regía principalmente para personas jurídicas.

La medida establece una condición de exclusión temporal: toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para comprar divisas no podrá, por un plazo de 90 días corridos, realizar operaciones con títulos valores que involucren la liquidación en moneda extranjera. En la práctica, esto significa que quien compre dólares a la cotización oficial, incluso el cupo permitido para atesoramiento, deberá abstenerse de operar en la bolsa para adquirir dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL) durante ese período.

DÓLARES Y ELECCIONES 2025

El asesor financiero Pablo Das Neves analizó el presente del mercado cambiario en Argentina y advirtió que la volatilidad que se observa desde hace semanas se mantendrá hasta las elecciones. Asimismo, dejó sugerencias básicas para lo que viene: “Si alguien tiene que vender dólares, le diría que espere hasta después de los comicios”.

Das Neves explicó que la reciente calma cambiaria respondió a la liquidación de exportaciones del agro, que agotó en apenas 48 horas el cupo de 7.000 millones de dólares fijado por el Gobierno.

“Eso demuestra que dólares hay; lo que pasa es que están concentrados en muy pocas manos”, indicó. Sin embargo, advirtió, en diálogo con Actualidad 2.0, que ese ingreso ya se agotó y que “a partir del viernes próximo volverá a sentirse la presión sobre el tipo de cambio”.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL?

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o exportadores e importadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS?

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.