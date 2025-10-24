La cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo musical Bandana, fue hallada este jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja, Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani al 2300, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja no estaba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad escondido en otro sector del mismo edificio.

Preocupación en el entorno de Lourdes Fernández, de Bandana: acusan que su pareja la golpeó

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no les permitió a los uniformados revisar todo el departamento. Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta ese momento.

Tras el allanamiento realizado durante la noche, Lourdes fue derivada al Hospital Fernández para ser controlada, mientras que García Gómez quedó detenido en la Alcaidía 14.

Lourdes de Bandana habló con la Policía, pero no quiso revelar dónde está y su familia sigue en alerta

La alerta sobre el paradero de la cantante la había dado este jueves por la mañana la madre de ella, quien denunció que la artista no se contactaba con ella desde el domingo 4 de octubre.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”

Lissa Vera, también integrante de Bandana, se descompensó tras radicar una denuncia contra el novio de su compañera, Lourdes. “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, sostuvo tras presentarse ante la Comisaría de la Mujer para aportar su testimonio en el marco de la causa que investiga las denuncias por violencia de género.

Luego de declarar, se quebró y comenzó a llorar, y su abogado, que la acompañaba, intervino para asistirla y contenerla.

Durante su declaración, la cantante expresó temor por la seguridad personal de Fernández y afirmó que el denunciado —Leandro García Gómez— “maneja las redes sociales” de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos.

La artista, además, manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.

Por su parte, Fernando Cortés, el representante legal de la intérprete, indicó que “tienen varios videos y audios de prueba” para incriminar al acusado, al tiempo que remarcó: “Esta situación afecta al grupo”.

En noviembre de 2022, Lourdes había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por la que ella le pidió perdón años después.