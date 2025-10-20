En medio de la demanda registrada en las últimas horas, tras las altas temperaturas de este domingo, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un corte de agua programado en todo Comodoro durante un lapso de 12 horas.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

La interrupción del servicio comenzará a las 20 de este lunes y tendrá como objetivo recuperar los niveles de las reservas de Puesto La Mata.

“La medida se realiza debido a que las reservas no han podido estabilizarse y presentan una disminución sostenida, producto del alto consumo registrado en las últimas jornadas, lo que impide mantener la demanda del sistema”, señalaron desde la SCPL.

Este lunes y por 12 horas, cortarán el agua en todo Comodoro Rivadavia

El fin de semana permitió a los vecinos de Comodoro disfrutar de condiciones primaverales inusualmente cálidas, con una máxima de 30 °C registrada el domingo, la más alta desde el inicio de la primavera.

Este lunes, el día comenzó con 15,3 °C a las 6 de la mañana, y se espera que la máxima alcance los 20 °C por la tarde. El cielo permanecerá algo nublado, con probabilidades de tormentas aisladas entre un 10% y un 40% durante la tarde.