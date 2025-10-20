Después de un fin de semana que permitió disfrutar de condiciones primaverales inusualmente cálidas —con una máxima de 30 °C registrada el domingo, la más alta desde el inicio de la primavera—, los vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly deberán prepararse para un descenso de temperatura, aumento de nubosidad, probabilidad de lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Este lunes, el día comenzó con 15,3 °C a las 6 de la mañana, y se espera que la máxima alcance los 20 °C por la tarde. El cielo permanecerá algo nublado, con probabilidades de tormentas aisladas entre un 10% y un 40% durante la tarde.

Hacia la noche, no se descartan chaparrones, lo que podría complicar la circulación en algunos sectores de la ciudad.

El viento será un protagonista clave de la jornada: se esperan ráfagas cercanas a los 50 km/h en la mañana, que aumentarán hacia la tarde con intensidades de hasta 78 km/h. Durante la noche, el viento seguirá presente con ráfagas de hasta 69 km/h, por lo que se recomienda precaución.

PRONÓSTICO EXTENDIDO EN COMODORO

Para el martes 21, se prevé una mínima de 9 °C y una máxima que apenas llegará a los 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvias. El viento continuará soplando durante todo el día, aunque con menor intensidad: las ráfagas no superarán los 59 km/h.

El miércoles 22, en tanto, ofrecerá una leve mejora en las temperaturas, con una máxima estimada de 21 °C y una mínima de 10 °C. El cielo estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones a la vista. El viento se mantendrá moderado, con ráfagas que también se ubicarán por debajo de los 59 km/h.

El cambio en las condiciones climáticas marca el inicio de una semana con variabilidad meteorológica, típica de la primavera en la región. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el viento intenso, especialmente durante las tardes.