Por medio de sus redes sociales, el periodista Jorge Rial anunció el alta médica este lunes. Hace más de una semana, se encontraba internado en Hospital de Clínicas del Country, de Colombia, tras sufrir un paro cardíaco.

En las próximas horas, el conductor de Argenzuela estará aterrizando en nuestro país, en un vuelo sanitario. Al aterrizar, será trasladado desde la pista en ambulancia directamente al Sanatorio Finochietto, donde se quedará internado y le realizarán una serie de estudios de rutina.

¿Culpa de la pastilla azul?: El médico de Rial rompió el silencio y aclaró las causas del infarto

Según adelantó el Dr. Guillermo Capuya, si todos los estudios salen bien, el conductor de Argenzuela se retiraría a su casa para continuar con su recuperación.

Tres días atrás, Rial publicaba en su cuenta de Instagram: “No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, escribió debajo de la foto de una camilla vacía.