RAWSON (ADNSUR) - "No podemos impedir que transiten por nuestro territorio pero si nos vemos obligados a prohibir que se detengan porque Chile es un país de riesgo y mi obligación es resguardar la salud de la población, para eso está declarada la emergencia sanitaria", dijo Massoni.



Massoni aseguró que "se llegó a un acuerdo y se permitió seguir el trayecto a los 32 camiones del vecino país que habían sido demorados".



Por la geografía de Chile, los camiones que pretenden unir el norte con el sur de ese país deben necesariamente ingresar al territorio argentino a la altura de Lago Blanco -en el extremo sudoeste de Chubut- y tomar la ruta 40 hasta volver a ingresar al vecino país a la altura de la provincia de Neuquén.



"Así fue siempre, pero no podemos permitir que los choferes de los camiones que vienen de una zona de riesgo paren porque hay un riesgo potencial y por eso se procedió a la detención de 32 camiones" que fueron demorados en las comisarías de Tecka y Gobernador Costa, localidades sobre la precordillera chubutense.



El ministro aclaró que "se logró una solución y es que los camiones están autorizados a ingresar siempre y cuando no paren en la ruta, al menos en nuestra jurisdicción".



"Como somos conscientes que son 10 horas de camino, por lo menos en nuestra provincia, hemos puesto como exigencia que vayan dos por vehículo para turnarse y además se colocó un puesto sanitario para que puedan descender con las medidas sanitarias acordes" detalló.