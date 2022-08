Pepe Cibrián contrajo matrimonio con Nahuel Lodi, pero tras unas semanas felices salió a la luz un video donde su pareja estaba besándose con otro hombre y decidió terminar su relación con él.

No obstante, en las últimas horas del martes, el propio productor musical se encargó de comunicar que se reconcilió con su esposo y decidieron agrandar la familia.

“Ahora estoy muy bien pero vengo de pasarla mal en la salud. Tuve neumonía porque se me bajaron las defensas y cuando estábamos ensayando Dorothy en Córdoba empecé a sentir mucho frío. Me pegaba el frío en la espalda, arranqué con la tos, la tos y la tos y me dio neumonía. Eso se sumó a mi profunda depresión por lo que había vivido con la mediatización de la separación de Nahuel, me sentí muy mal y tuve que hacer reposo absoluto”, comenzó declarando el productor musical en una entrevista radial.

"Me hizo mal pero lo amo": Pepe Cibrián perdonó a su esposo y se reconcilió

“Siento que el vínculo se afianzó mucho y lo estamos disfrutando. Ahora estoy en mi casa de Buenos Aires, donde tengo un parque muy bonito, los perros correteando alrededor y un jardín que disfruto mucho”, comentó sobre su relación con Nahuel.

“Agrandamos la familia y estamos muy contentos. Un amigo que se llama Lautaro llegó a casa con dos perros de regalo y los amo. Son dos cachorros weimaraner que nos regaló por nuestra boda con Nahuel. Decidimos ponerles Lisboa y Luxor, bien geográfica la cosa. En total ahora tenemos seis perros y estos dos cachorros se acoplaron muy bien a la manada. Como son chiquitos, se la pasan jugando y los más grandes los recibieron muy bien”, culminó.