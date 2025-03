Este viernes por la mañana, la “Luna de sangre” será visible en todo el continente americano. Minutos después de las 2 de la madrugada en Argentina (5 a. m. GMT), los aficionados a la astronomía y cualquier persona, podrán disfrutar sin necesidad de equipos especiales de este fenómeno único.

Se trata de un eclipse lunar total que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal manera que el satélite natural queda completamente inmerso en la sombra proyectada por nuestro planeta.

Durante este proceso, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se refracta y tiñe la Luna de un característico tono rojizo, popularmente conocido como “Luna de Sangre”, según publica Infobae.

Ha pasado más de tres años desde la última vez que un eclipse lunar total fue visible desde la Tierra.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“La totalidad del evento durará cerca de una hora”, según declaró Renée Weber, científica jefe del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. “Esto permitirá que, incluso si el cielo está parcialmente nublado, se pueda observar en algún momento de la noche”, agregó.

🌚LOS HORARIOS PARA APRECIAR EL ECLIPSE DESDE ARGENTINA

A diferencia de los eclipses solares, la fase total del eclipse lunar se podrá observar al mismo tiempo en distintas partes del mundo.

En Argentina, según el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, el eclipse parcial comenzará a las 2:09 am del viernes 14 de marzo, mientras que la fase de totalidad iniciará a las 3:26 am y alcanzará su punto máximo a las 3:58 am.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

La Luna recuperará su color habitual alrededor de las 5:48 am.

Para quienes deseen ver el eclipse en su totalidad, lo ideal será buscar un lugar con poca contaminación lumínica y cielos despejados. Aunque el fenómeno se puede apreciar a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá una experiencia más inmersiva y detallada.

“De punta a punta, habremos disfrutado de 3 horas y 39 minutos de eclipse. Sin dudas, un espectáculo celeste tan impactante como generoso en duración”, señalaron desde el Planetario de Buenos Aires.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Editada y redactada por un periodista de ADNSUR