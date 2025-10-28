Este martes se confirmó que una reconocida empresa multinacional anunció el despido de 145 empleados, generando conmoción e incertidumbre ya que la firma se iría del país.

La medida, que dejó a los trabajadores sin empleo, responde a una reestructuración global de la firma, que busca concentrar su producción en instalaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas en Brasil, con el fin de mejorar su competitividad internacional.

SKF cerró su fábrica en Argentina y despidió a 145 trabajadores

La decisión de la multinacional sueca SKF de cerrar su planta en Tortuguitas, Buenos Aires, marca un hito en la industria local, en medio de un escenario económico adverso y profundas modificaciones en el modelo productivo del país.

Fundada en 1917, SKF era uno de los pilares de la industria metalúrgica argentina, especializada en rodamientos destinados a sectores clave como la automoción, aeroespacial, energético y naval. Sin embargo, la caída en la producción nacional, que en septiembre de 2025 alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2020, y la creciente importación de productos elaborados en el exterior llevaron a la empresa a reorganizar sus operaciones, optando por cerrar la planta de Tortuguitas y trasladar toda su producción a otras instalaciones en Brasil.

El presidente de la Región Industrial de las Américas y Australia de SKF, Manish Bhatnagar, justificó la decisión considerando la necesidad de adecuarse a un escenario global competitivo. "Tras evaluar cuidadosamente varias propuestas, lamentablemente no encontramos una alternativa sostenible al cierre", afirmó.

La empresa, con presencia en Argentina durante más de un siglo, aseguró que continuará atendiendo el mercado local a través de su red comercial y soporte técnico, pero ya sin actividades productivas en la planta de Tortuguitas.

Este cierre, que forma parte de una modificación en la estrategia global de SKF, refleja los desafíos que enfrentan las industrias argentinas ante un contexto de alta incertidumbre, marcada por una disminución en la demanda interna, la apertura de las importaciones y las restricciones a la inversión extranjera en el sector productivo. El impacto directo en el mercado laboral, con 145 despidos inmediatos, generó fuertes reacciones sindicales y en el ámbito empresarial, que advierten sobre los efectos a largo plazo en la matriz industrial del país.

Reacciones y consecuencias: la incertidumbre en la industria argentina

La noticia del cierre causó rechazo en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en otros sectores industriales, que ven cómo la deslocalización y la reducción de la capacidad productiva afectan no solo a los empleados sino a toda la cadena de valor que sostiene múltiples sectores estratégicos.

Abel Furlán, secretario general de la UOM, expresó su preocupación tras reunirse con el presidente brasileño Lula da Silva: "Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a las importaciones indiscriminadas. Esto está transformando de manera irreversible nuestro modelo productivo y poniendo en riesgo miles de empleos".

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, se garantizó que se brindará toda la asistencia necesaria a los trabajadores despedidos, asegurando sus indemnizaciones y buscando acuerdos que superen los mínimos legales, en un intento de mitigar el impacto social de la medida. Sin embargo, los expertos advierten que las consecuencias van mucho más allá del corto plazo, evidenciando la pérdida de una capacidad instalada crucial para el desarrollo industrial del país.

Por otro lado, analistas económicos y sindicalistas señalan que estas decisiones reflejan un proceso de desindustrialización progresiva, acelerado en el contexto actual, donde el rechazo a las importaciones y la falta de políticas protectivas fortalecerían a las grandes multinacionales en detrimento de la industria nacional.

La reestructuración de SKF, en medio de un escenario de alta competencia internacional y escasa inversión local, ejemplifica las dificultades que enfrentan las empresas argentinas para mantenerse competitivas sin un proceso de apoyo y estímulo estatal.

Con información de TN y 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR