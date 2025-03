Al igual que otras grandes personalidades de la historia, Adolf Hitler tenía sus propios “dobles de riesgo” que lo remplazaban cuando era necesario estar en varios lugares a la vez o por cuestiones de seguridad. Más de veinte se le adjudican y la prueba está en las versiones que aseguran haberlo visto en varias ciudades a la vez; incluso –paradójicamente- luego de su muerte.

No son pocos los que adhieren a estas hipótesis marginales que indican que no se suicidó el 30 de abril de 1945 en su bunker de Berlín, sino que logró escapar y que la Patagonia habría sido el lugar donde pasó los últimos años de su vida. “Nadie puede creer que este tipo de personajes pueda tener una muerte ordinaria como el común de los seres humanos, entonces eso abona el mito de que Hitler no pudo haberse suicidado en un bunker luego de una derrota militar, implica pensar que Hitler por su propia dimensión tuvo otro destino para su final”, señala Gabriel Carrizo, profesor de historia de la UNPSJB e investigador del CONICET.

Para Daniel Borquez profesor de Historia de la UNPSJB “está probado que los restos que hay en Moscú son de Hitler. Antropólogos forenses y patólogos franceses norteamericanos estudiaron los dientes que están en Rusia. Y estaba la declaración del dentista personal de Hitler. El estudio patológico decía que los dientes contenían restos de vegetales, muchos vegetales porque Hitler era vegano. Un adelantado a la época”.

Algunas hipótesis indican que al escapar de su bunker, al finalizar la guerra, un helicóptero lo llevó hasta Austria, un avión a Barcelona y luego atravesó el Atlántico en un submarino hasta la Patagonia. En esos años, Argentina era vista como una ruta de escape para los nazis.

Eduardo Matta es de profesión farmacéutico pero un aficionado a la historia. “Si suponemos que verdaderamente escapó ¿hacia dónde iba a ir?... Argentina era un país muy extenso, con poca densidad de gente, con una fuerte presencia Alemana. Tiene que ir a lugares como Córdoba o Bariloche. ¿Puede venir a la zona de Comodoro, a la zona de Caleta a la zona de Deseado? Sí, pero tenés que recordar que si estás escapando, tenés que tener un plan B. Y estas son costas muy abiertas, costas muy castigadas por el viento”, dice.

En concordancia Daniel Borquez señala que “creo que mucho más fácil para él que venir a estos desolados lugares hubiera sido ir a Bariloche. Priebke estuvo en Bariloche desde 1946 hasta el año 2000 era un lugar mucho más seguro, de ahí se cruzaba a Villa La Angostura y llegaba a la Colonia Alemana en Chile. Era mucho más fácil desde un punto de vista estratégico una zona ligada a otro país que esta, que cualquier hijo de vecino te conocía. Para mí no estuvo acá, como no estuvo acá es todo un mito”, dice categórico.

Adolf Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido como nazi, sus metas ideológicas eran la expansión territorial, la consolidación de un estado racialmente puro y la eliminación de los judíos europeos y de otros a quienes se percibía como enemigos de Alemania. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa de 1933 a 1945, fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente seis millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores.

Erich Priebke, quien vivió en Bariloche por 50 años, fue un hauptsturmführer (capitán) de la Oficina Central de Seguridad del Reich de las SS, conocido por haber sido el principal colaborador de Herbert Kappler en la masacre de las Fosas Ardeatinas. En 1995 fue descubierto en la ciudad patagónica por un periodista estadounidense, fue extraditado a Italia, juzgado y condenado a prisión perpetua , que cumplió en su residencia en Roma. Murió en 2013.

EL HITLER DE ASTRA

Alejandro Schikorra era un alemán que vivió en Comodoro Rivadavia en el barrio de Astra en aquellos agitados años de post guerra. Para algunos era el mismísimo Hitler en persona, para otros, un ciudadano común que se le parecía e –incluso- vestía como él. Leonor Verasai tiene 85 años, es vecina de Astra y recuerda una situación anecdótica y llamativa sobre este sujeto.

“Yo lo conocí a Alejandro Schikorra de verlo en la casa de mis vecinos que ellos también eran alemanes. Sé que trabajaba acá en la empresa pero no en qué lugar o qué hacía. Vivía en el campamento de soltero que tenía la empresa. Pero yo no tenía ni idea quién era Hitler ni las historias que se difundían en esa época"

"Mis vecinos se trasladaban a San Martín de los Andes para radicarse definitivamente allí y yo viajaba con la señora y la nena en una coupé y mi padre y este señor Alejandro Schikorra viajaban en el camión de la mudanza. En un momento del viaje nos dimos cuenta que el camión no venía atrás nuestro, pegamos la vuelta y cuando los encontramos estaban en un puesto de control donde los habían detenido debido al parecido que tenía Alejandro Schikorra con Adolfo Hitler. Nunca tuve idea de que podía parecerse a Hitler lo que sí, se vestía siempre con brich (pantalón) y botas altas. Nunca más supe que pasó con él, si volvió a Comodoro o se radicó en San Martín de los Andes”.

Publicaciones de la época indican que no fueron pocas las veces que este vecino tuvo que dar explicaciones ante la policía por el gran parecido que tenía al líder nazi.

Para Carrizo, “el que quiere ver, ve. Entonces es como que Hitler hubiera aparecido en distintos lugares de la Patagonia y lo interesante de todo esto es que ahora es imperioso demostrar que Hitler no estuvo en la Patagonia porque ya hay comentarios y relatos que abonan que estuvo. Es como que ese discurso y mito ya está naturalizado. Es verdad que vino el caso de Erich Priebke en Bariloche, es un caso notable, pero eso no significaría que llegaron los nazis a la Argentina y mucho menos que Hitler haya estado acá. Cada comentario, cada relato va abonando, sedimentando cierta idea de verosimilitud de que efectivamente estuvo"

Mito o verdad: ¿Se refuerza la teoría de que Adolf Hitler estuvo en Comodoro Rivadavia?

UNA ENFERMERA Y UN "BANQUITO"

La tradición oral también hace referencia a una enfermera –Mafalda Falcón -que lo habría atendido en una clínica privada en Comodoro. El relato lo difunde su hijo Jorge Batinic.

"Mi mamá trabajaba en la clínica Varando, en 1951, y ella nos contó que estaba sentado sobre la cama de una persona internada, y que lo reconoció, pese a que no llevaba el clásico bigote y tenía el pelo canoso", comentó Batinic. Agregó que Mafalda reconoció a Hitler "porque ella había estado trabajando como nueve años en Europa para la Cruz Roja Internacional. Estuvo en distintas guerras, y vio en persona al Führer cuando los alemanes tomaron París".

"Mi madre no tuvo dudas que era el mismísimo Hitler el que estuvo en la clínica y otras personas también dijeron lo mismo, como la señora Simonatto, que aportó un valioso testimonio sobre la presencia de este hombre en la ciudad", dijo Batinic.

"Tanto mi madre, como el paciente internado, de origen alemán, y otros directivos de la Clínica Varando, coincidieron en afirmar que quien estuvo en ese centro asistencial era Adolfo Hitler", añadió, según reseñó Télam.

Otras versiones hablan del “banquito de Hitler”, un banco de madera apostado a la vera de la Ruta 3, a pocos kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia donde el líder se sentaba a mirar el horizonte y esperar la llegada de algún submarino que lo vendría a rescatar. “Expedientes Comodoro” se contactó con los descendientes de la familia propietaria de la estancia donde estaba emplazado el banco para consultarles sobre la veracidad de esta creencia, pero no brindaron declaraciones al respecto. Con lo cual, el mito sobre su estadía en ese lugar continúa intacto.

Para Carrizo se trata de “relatos, versiones que van circulando a veces con poco sustento pero lo interesante es que esos dichos se van sedimentando, se van incrementando y van adquiriendo una cierta dosis de verdad. Nosotros somos una especie de aguafiestas, hay un historiador que dice que nos dedicamos a desmontar verdades consagradas. No nos manejamos con relatos o versiones sino que trabajamos en niveles metodológicos con lo que se llama triangulación de fuentes”

EL CLUB DE PLANEADORES

En 1934 se crea el Club de Planeadores "Cóndor"; en Astra barrio emblemático de Comodoro que albergaba a un nutrido número de trabajadores petroleros en su mayoría de origen alemán. La función que tenía este club también es señalada como “dudosa”, sobre todo porque en las fotos de la época se puede ver la bandera oficial nazi, con la esvástica.

Se decía que desde allí partían planeadores con equipos fotográficos para hacer un relevamiento de las costas e identificar los lugares propicios para posibles desembarcos de submarinos. Lo que resulta por lo pronto llamativo ya que el funcionamiento de este aeroclub fue hasta 1939, antes de la segunda Guerra Mundial.

“Pensemos esto, invita Borquez, el Nazismo asume el gobierno en 1933, entonces se obliga a todos los consulados, a todas las embajadas a utilizar la bandera nazi. Hasta después de 1945, recién el símbolo nazi adquiere la maldad que se le adjudica”.

Según Carrizo “hay una conexión de datos concretos pero que son conectados de una manera muy libre, a veces muy caótica pero que da sentido a ese mito. Esto no significa que no hayan existido manifestaciones nazis en la Argentina, hubo una muy grande en Buenos Aires en el Luna Parck , hubo presencia de alemanes en las empresas petroleras, pero eso no indicaría que ocurrió tal cosa como una posible invasión nazi”.

A más de 70 años la muerte de Adolf Hitler continúa generando hipótesis y sembrando dudas.

“Va a seguir estando mientras uno tenga ganas de seguir escuchando una historia” opina Matta. Borquez, por su parte, apunta que “todo personaje tiene un mito. Ese mito le da trascendencia histórica, lo perpetúa. Entonces a partir de ahí el hombre no muere, se inmortaliza, entonces a Hitler lo han visto acá, lo han visto allá. Para mí es un simple mito”.