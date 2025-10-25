Tras los incendios, anunciaron la apertura oficial de los refugios de montaña en El Bolsón

El Gobierno de Río Negro anunció que los refugios de montaña del área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE) volverán a abrir sus puertas el 21 de noviembre. Tras los incendios forestales que afectaron la región en febrero de 2024, los suelos y los ecosistemas ya se encuentran recuperados, permitiendo que turistas, vecinos y aficionados al senderismo disfruten nuevamente de ríos, bosques y senderos.

Durante el acto de reapertura se presentó además el Plan de Ordenamiento e Infraestructura en ANPRALE, que contempla la construcción de dos nuevas pasarelas en las zonas de La Tronconada y Hue Naín. Estas obras buscan mejorar la circulación y garantizar un acceso seguro dentro del área natural, tanto para visitantes como para residentes.

Recuperación y seguridad en el área natural

Las tareas de infraestructura se realizaron con el objetivo de reforzar la seguridad y la accesibilidad del lugar. Las nuevas pasarelas permitirán transitar sin riesgo incluso durante nevadas, crecidas de ríos o deshielos, facilitando el recorrido para turistas y habitantes locales durante todo el año.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la relevancia del proyecto: “Estas obras permitirán que pobladores, refugieros, trabajadores y turistas puedan acceder al otro lado del río Azul en condiciones de seguridad óptimas”. Además, recordó que la financiación de los trabajos surge de un convenio entre la provincia y la Municipalidad de El Bolsón.

Weretilneck subrayó que la reapertura de ANPRALE refleja un compromiso con la preservación ambiental y el turismo sustentable. Como parte de los estudios previos, el Conicet evaluó los suelos para prevenir posibles derrumbes y zonas de riesgo. “Es un sitio emblemático para los rionegrinos, que debemos proteger entre todos”, agregó.

Nuevas pasarelas y demandas históricas

La construcción de los puentes responde a reclamos de la comunidad local y usuarios del área, que solicitaban mayores medidas de seguridad para transitar la zona boscosa. La Dirección de Proyectos Hidráulicos del DPA está a cargo del diseño de las obras.

En Hue Naín, la pasarela conectará el camping con los senderos de mayor complejidad, como Hielo Azul, refugio Natación y Los Laguitos, ofreciendo un acceso directo a la zona conocida como “Los Pozones”. Tendrá 65 metros de largo por 1,54 de ancho, y podrá ser utilizada por peatones y vehículos autorizados. La inversión supera los $340 millones, y la empresa encargada de la construcción es Mass SRL.

Por su parte, en La Tronconada se levantará una pasarela peatonal de 50 metros por 1,10 de ancho, diseñada con materiales y técnicas que priorizan el cuidado del medioambiente. La obra implicará una inversión de más de $316 millones y será ejecutada por Ferjim SRL.

Con estas mejoras, ANPRALE se prepara para recibir nuevamente a visitantes en un entorno seguro y restaurado, consolidándose como un destino clave para el turismo de montaña y la preservación natural en Río Negro.

