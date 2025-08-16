Tras levantar el paro, los inspectores de tránsito de Comodoro aseguran que la ropa entregada "no es de calidad"
Los trabajadores se manifiestan ahora en la Expo Turismo que se desarrolla en el Predio Ferial. Mirá el video.
Inspectores de Tránsito se manifiestan en la Expo Turismo
Los inspectores de tránsito de Comodoro Rivadavia continúan con el reclamo por la indumentaria de trabajo. El jueves pasado habían anunciado un paro de actividades debido a la falta de entrega de indumentaria necesaria para desempeñar sus funciones adecuadamente.
Este viernes por la tarde, comunicaron que decidieron levantar la medida, ya que finalmente recibieron la ropa requerida; sin embargo, la situación se vio nuevamente agravada este sábado, ya que aseguran que la ropa que les dieron “no es de calidad” y que no les entregaron la cantidad necesaria.
En este contexto, los trabajadores se manifiestan en la Expo Turismo que se lleva adelante este fin de semana en el Predio Ferial.
NOTICIA EN DESARROLLO