Los inspectores de tránsito de Comodoro Rivadavia continúan con el reclamo por la indumentaria de trabajo. El jueves pasado habían anunciado un paro de actividades debido a la falta de entrega de indumentaria necesaria para desempeñar sus funciones adecuadamente.

Este viernes por la tarde, comunicaron que decidieron levantar la medida, ya que finalmente recibieron la ropa requerida; sin embargo, la situación se vio nuevamente agravada este sábado, ya que aseguran que la ropa que les dieron “no es de calidad” y que no les entregaron la cantidad necesaria.

En este contexto, los trabajadores se manifiestan en la Expo Turismo que se lleva adelante este fin de semana en el Predio Ferial.

