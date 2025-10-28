El Gobierno nacional confirmó este martes, mediante el decreto 771 publicado en el Boletín Oficial, el pago de un bono extraordinario para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Este beneficio se sumará al aumento del 2,1% que regirá a partir de noviembre, conforme a la fórmula de movilidad que calcula los ajustes en base a la evolución mensual de los precios, establecida por el Decreto 274/24.

La medida busca reforzar el ingreso de uno de los sectores más vulnerables frente a la alta inflación que atraviesa el país, aliviando de esta manera la caída del poder adquisitivo que afecta a quienes dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

ANSES oficializó un bono para jubilados y pensionados en noviembre de 2025

La decisión del Gobierno de sumar un bono extraordinario responde al complejo contexto económico que atraviesa Argentina, caracterizado por una inflación alta y persistente que erosiona el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

La fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 intenta actualizar los haberes todos los meses en función de la variación de precios para evitar pérdidas, pero en ocasiones requiere complementarse con ayudas extras para evitar situaciones críticas en los sectores más vulnerables.

Este refuerzo de $70.000 en noviembre será una herramienta clave para asegurar que los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales puedan cubrir sus necesidades básicas, especialmente en momentos de mayor ajuste en la economía familiar.

El bono extraordinario no solo alcanzará a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, sino que también estará destinado a otros grupos asistidos por la ANSES, como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas (PNC) y las madres de siete hijos o más, sectores que históricamente enfrentan mayores dificultades económicas.

Aumento y bono de ANSES confirmados para noviembre

Con el incremento del 2,1% y la incorporación del bono, los haberes de noviembre serán los siguientes para los principales beneficios:

Jubilación mínima con bono: $403.150,65 (haber mínimo sin bono: $333.150,65)

$403.150,65 (haber mínimo sin bono: $333.150,65) Jubilación máxima: $2.241.788,48

$2.241.788,48 Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM) con bono: $336.520,51 (sin bono: $266.520,51)

$336.520,51 (sin bono: $266.520,51) Pensiones no contributivas (PNC) con bono: $303.251,24 (sin bono: $233.251,24)

$303.251,24 (sin bono: $233.251,24) Prestación Básica Universal (PBU): $152.401,22

Este refuerzo económico representa un esfuerzo estatal para evitar que los haberes queden muy retrasados frente a la suba constante de precios, protegiendo así el consumo y el bienestar de los jubilados y pensionados.

Ajustes en las asignaciones familiares y programas sociales

Además de las jubilaciones y pensiones, la ANSES actualizará en noviembre las asignaciones familiares y programas sociales más importantes con un incremento del 2,1%, reflejando la inflación de septiembre reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los nuevos montos serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

$119.713,83 Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

$119.713,83 Asignación por hijo del sistema SUAF (primer escalón): $59.862,25

Estos ajustes buscan asegurar una mejora continua del ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad y favorecer así la reducción de la pobreza infantil y el acompañamiento en etapas clave del desarrollo.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR