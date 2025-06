Tras las amenazas de un ataque a tiros, la Escuela 745 lanzó un comunicado

La Dirección de la Escuela Provincial N.º 745 emitió un comunicado a raíz de los hechos ocurridos este miércoles 25 de junio donde un alumno amenazó con realizar un ataque a tiros en la institución.

A partir de ese momento, se activaron protocolos institucionales y se presentaron denuncias formales ante organismos judiciales y policiales.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre el contenido específico de la cuenta o si hay personas identificadas hasta el momento, la Dirección expresó que continuará realizando gestiones ante las autoridades competentes para esclarecer el hecho.

Según indicaron desde la conducción escolar, se concretaron las actuaciones pertinentes ante el Ministerio Público Fiscal, la División de Delitos Cibernéticos y la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut. El objetivo de estas presentaciones es que se investigue el origen, propósito y posibles implicancias de la cuenta en cuestión.

“En relación a lo sucedido la semana anterior: creación de una cuenta en Instagram donde se menciona la Escuela, se informa procedimiento aplicado al tomar conocimiento la Dirección escolar el 23/06/25”, comenzaron diciendo en el posteo que se viralizó en las últimas horas.

Y detallaron que avanzaron con la “concreción de las denuncias pertinentes en el Ministerio Público Fiscal, la División de Delitos Cibernéticos y la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut para que se realicen las investigaciones correspondientes”. Seguidamente, añadieron que hicieron un “pedido ante la Seccional Tercera y la Policía Comunitaria, para que se refuerce la seguridad para la institución educativa”.

Desde la institución también aseguraron que se mantendrá informada a la comunidad educativa —incluyendo a estudiantes, familias, docentes y personal no docente— sobre los avances que puedan producirse en relación con la investigación o medidas futuras.

En este marco, desde la Dirección remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad ante publicaciones que circulan en entornos digitales y reforzaron su compromiso con el cuidado del espacio educativo.

La escuela mantiene su actividad con normalidad, al tiempo que se encuentra atenta al desarrollo del caso en sede judicial y policial.

Qué pasó en la Escuela N°745

Este miércoles se conocieron detalles de una grave situación que puso en alerta a la comunidad educativa de Comodoro Rivadavia por una amenaza de tiroteo en la Escuela N.º 745 del barrio José Fuchs.

Según pudo conocer ADNSUR, estudiantes, profesores, directores y padres vivieron momentos de tensión y pánico tras detectarse mensajes intimidatorios en redes sociales que advertían sobre un posible ataque armado dentro del establecimiento.

La amenaza comenzó a circular desde el jueves anterior a través de una cuenta de Instagram, que indicaba día y hora para un supuesto tiroteo en la escuela. La información llegó a los profesores mediante una captura de pantalla enviada por una docente.

El profesor Jorge Ríos explicó que “fue desde el jueves pasado. Comenzó a circular desde una cuenta de Instagram donde se decía que iba a ser un tiroteo en la Escuela 745, donde había día y hora. Esa información nos llegó por una captura de una profesora, que nos la mandó al grupo de profesores. Nosotros, el lunes, la amenaza era para el martes, vinimos y no sabíamos cómo iba a seguir ni qué se dijo sobre esa situación”.

“Como delegados, siendo las 11 de la mañana, presentamos una nota para que se nos brinde la información a toda la comunidad, no solo a los profesores, sino a los padres que estaban preocupados. El lunes se presentaron muchos padres a consultar qué medidas se tomaron desde la escuela porque decidieron no mandar a sus hijos por la viralización de esta captura de pantalla. Hasta el lunes no teníamos nada", señaló Ríos.

Posteriormente, el docente afirmó que “se había hecho la denuncia al Ministerio Público Fiscal, que es lo que corresponde. La solicitábamos para que se pueda investigar, si no no se iba a investigar nada”.

“Se dijo que el martes se iba a juntar a todos los estudiantes en el SUM de la entrada y hablar sobre la situación. También pedimos que se explique en la página oficial de la escuela la decisión que tomó la institución, no solo para los estudiantes sino para toda la comunidad", agregó.