Este martes, Cristina Pardo, presidenta de la Vecinal de Próspero Palazzo habló, respecto a las usurpaciones en la zona norte de Comodoro y las amenazas recibidas.

“Fue una situación muy angustiante tanto para los vecinos como para la vecinal. Se vivieron momentos difíciles. Nosotros estamos al tanto de todo esto, desde el día sábado cuando los vecinos tomaron esta decisión”, señaló Pardo a Actualidad 2.0.

El comienzo de las usurpaciones

La vecinalista de Palazzo, señaló que ocurrieron en la calle Juan José Paso al 2900.

“La toma empezó el sábados las 7 de la mañana con 10 familias y hoy son entre 300 y 400 familias”, indicó y agregó que “es gente del barrio, que alguna vez me preguntó qué tenía que hacer para iniciar un expediente para gestionar tierras, pero no podemos hacer más. Nosotros no podemos conseguir un reductor de velocidad para las calles, cómo voy a poder entregar un terreno”.

Por otra parte, explicó: “La gente cree que uno está acá por plata o por un cargo, pero es un trabajo que se hace gratis y tratamos de colaborar con los vecinos”.

“El vecino nos pide a nosotros la solución que no la tenemos. No somos los dueños del terreno”, dijo.

Las amenazas

Pardo indicó que recibió amenazas por parte de vecinos, quienes le dijeron: “Cuida tu casa, se terminó todo. Cuida tus hijos”.

Asimismo, explicó que llegó desde distintos teléfonos y también desde los grupos que creo la propia vecinal.

“Hoy me amenazaron y entiendo que la gente esté enojada, pero no es el camino. No podemos permitir las injurias a los vecinalistas y lo bueno es que tengo registrados los números de celular desde los que me están amenazando, por lo que yo puedo hacer también una denuncia”, manifestó Pardo.

También, denunció que cuando fue el desalojo, vinieron a gritar y a golpearle al portón de su casa.

El cuestionamiento a la vecinal

“Ahora dicen que la vecinal firmó la orden de desalojo”, sostuvo la mujer.

“Pretendían que nos pongamos al frente de la toma pero no puedo decirles qué está bien y qué está mal. Tampoco estuvimos fomentando la toma”, aclaró.

En este sentido, aseguró que desde la vecinal, solo se informó la situación.