Tras la presencia de un hombre corriendo desnudo por Ruta 3, advierten sobre los riesgos de los brotes psicóticos

Este jueves por la tarde, la Policía de Comodoro Rivadavia tomó intervención ante un hecho poco frecuente en la ciudad. Ante el llamado de una persona anónima, los efectivos se hicieron presente ante un hombre que se encontraba corriendo desnuda en la zona de Cerro Chenque.

Las noticias rápidamente tomo presencia en diferentes redes sociales en donde se podían leer comentarios del estilo “es un loquito que se hace el gracioso”; “quiere llamar la atención”; y demás señalamientos sin tener conocimiento de la situación o del estado de esta persona.

Al respecto y tras la viralización de las imágenes, el psicólogo y docente de la cátedra de Salud Mental de la UNPSJB, Sebastián Núñez, aseguró que “esto que ha sucedido, ocurre ante situaciones de mucho stress, de mucha tensión y, a veces se manifiesta así, con actitudes muy notorias o a veces más sutiles con ideas que son difíciles de seguir y ciertos desconocimientos”.

“Siempre decimos que el hospital puede sostener una guardia de salud mental que están los 7 días de la semana y las 24 horas, como para que la población se acerque y evacuar cualquier tipo de dudas”.

Núñez añadió que “es importante saber como no actuar ante estas situaciones y entender que algunas personas que presentan estos cuadros, no hay que manifestar una respuesta desde el lado de la violencia. Una persona que sufre una crisis como esta, que puede presentarse como brote psicótico, es una persona que no puede comprender sus acciones y lo que le está pasando. Una respuesta violenta termina poniendo en peligro, aún mucho más, a la persona”.

“No es que lo hace por gracioso o para llamar la atención, es una persona que está sufriendo algo y no lo puede controlar”.

El docente resaltó que “en la medida que se pueda, hay intervenir lo menos posible y llamar a la Policía, quienes serán los encargados de evaluar la situación. Y en base a lo que pueda pasar, suelen llamar una ambulancia para realizar el traslado”.

Y por último, Núñez afirmó que “lo que vemos en esa persona, probablemente se trate de una patología mental aguda, un brote psicótico y tenemos que tratar de no viralizar videos ni fotos, porque se expone a alguien que no estaba atravesando una situación de buen estado de salud”.