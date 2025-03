Tras la muerte de una mujer por hantavirus, especialistas brindan recomendaciones para prevenirlo en la zona cordillerana

El hantavirus es una patología viral endémica de la región, lo que implica que es característica de la zona cordillerana. Su transmisión ocurre a través del contacto con las excretas de roedores, particularmente del colilargo, un roedor pequeño que, aunque normalmente habita en ambientes naturales, en ocasiones puede ingresar a las viviendas, sobre todo cuando las temperaturas descienden o hay movimientos en el suelo.

El último martes 11 de marzo, se confirmó la muerte de una mujer por Hantavirus en Bariloche, y desde la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) Zona Andina, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir la presencia del virus.

Los profesionales indicaron que es un roedor muy pequeño, no acostumbra a vivir dentro de las casas, suele estar más en la naturaleza, pero en algunas circunstancias, como el frío o ciertos factores, puede ingresar a los hogares.

"Según investigaciones, solo un 5% de los roedores adultos portan el hantavirus, por lo que no todos los colilargos son portadores de esta enfermedad. No obstante, las recomendaciones sanitarias apuntan a evitar la convivencia con roedores, no solo por el hantavirus, sino también porque pueden transmitir otras enfermedades graves, como salmonella o leptospirosis", advirtió José María Galván, médico veterinario y supervisor de URESA Bariloche, en diálogo con El Cordillerano Radio.

¿Cómo prevenir la presencia de roedores en el hogar?

Desde URESA Bariloche sugieren tomar precauciones para evitar la presencia de estos animales:

Mantener el patio y los alrededores ordenados: "El área exterior debe mantenerse limpia, con césped corto y sin la acumulación de ramas o objetos donde los roedores puedan refugiarse", detalló el especialista.

Inspeccionar la estructura de la vivienda: "Es fundamental que no existan grietas, que las puertas y ventanas cierren adecuadamente, y que las salidas de calefactores o cañerías estén bien selladas para evitar su ingreso".

Evitar fuentes de alimento: "Los roedores buscan comida y calor. Si no encuentran un lugar para alimentarse y resguardarse, no se quedarán", explicó el especialista.

Si se tiene un galpón cerrado por largo tiempo, es esencial ventilarlo adecuadamente antes de ingresar, ya que "el aire y la luz son nuestros aliados, ya que inactivan el virus", resaltó Galván.

Asimismo, si es necesario limpiar un área donde pueda haber roedores, se recomienda utilizar protección respiratoria adecuada. "Si vamos a entrar a un galpón cerrado por mucho tiempo, lo más recomendable es usar una mascarilla N95, ya que las mascarillas comunes no son eficaces contra este virus", indicó.

Con estas medidas de precaución, se puede reducir considerablemente el riesgo de contagio y mantener los hogares seguros.