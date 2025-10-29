El pasado martes 28 de octubre, pasadas las 16 horas, se desató un incendio que afectó entre dos y tres hectáreas, en cercanías de la laguna La Zeta, en la zona de Esquel.

El hecho generó alarma en los vecinos y tuvo la intervención de bomberos y brigadistas. Sin embargo, en las últimas horas y tras intensas tareas, se confirmó que pudo ser controlado.

Según detalló el director de Protección Civil de la Municipalidad, Sergio Caneo, el fuego se originó “en un sector de difícil acceso, a unos 1.200 metros de altura”. En esa zona predominan las lengas, vegetación nativa del área, lo que complica las tareas de control y extinción.

“Cuando pasan este tipo de cosas se activan todas las alarmas y quedamos todos enterados de la ubicación. Automáticamente nosotros llamamos al Ejército porque es terreno de ellos, para que abran las tranqueras y puedan subir los brigadistas y bomberos a la zona del foco”, explicó Caneo a EQSnotas.

En el operativo participaron brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Esquel y Trevelin, Bomberos Voluntarios de Esquel, personal del Ejército Argentino, efectivos de la Comisaría Primera y del Grupo de Rescate e Intervención Motorizada (GRIM), junto a integrantes de Protección Civil.

INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Aunque aún no hay precisiones sobre el origen del fuego, Caneo fue cauteloso: “No quisiera adelantar nada, porque hay que ver qué observaciones traen los brigadistas que están en el terreno. Pero no creo que haya sido una quema, porque la zona es muy alta”.

En paralelo, la Secretaría de Bosques provincial recordó la prohibición total del uso del fuego para eliminar residuos vegetales vigente desde el 13 de octubre. “La medida responde a las condiciones actuales de peligro de incendios, consecuencia de las precipitaciones invernales escasas y la rápida recuperación de la disponibilidad de combustible vegetal”, informaron desde el organismo.

Además, advirtieron que “todo uso del fuego en lugares no habilitados se considera uso ilegal del fuego, debiéndose cumplimentar los procedimientos administrativos de constatación correspondientes”.

Aunque esta vez las llamas fueron contenidas sin daños mayores, el suceso refuerza la necesidad de extremar precauciones frente al aumento del riesgo de incendios forestales en la región. Las condiciones y las temperaturas en ascenso configuran un escenario que exige responsabilidad colectiva y cumplimiento estricto de las normas vigentes. La rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó un desastre mayor.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR