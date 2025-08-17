Tras el tremendo accidente de un piloto, suspendieron la carrera más emblemática de la Patagonia Austral

La 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad, la carrera automovilística más emblemática de Tierra del Fuego y la Patagonia Austral, fue cancelada tras el grave accidente que protagonizaron el piloto Enrique Martín Thompson y su navegante, Oscar Bahamonde, durante la primera etapa de la competencia.

El hecho ocurrió el sábado en la zona de San Sebastián Argentino, cuando el Chevrolet Corsa en el que competían volcó violentamente.

El impacto obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad, desviando ambulancias en contramano hacia el Hospital Regional Río Grande, lo que generó la suspensión inmediata de la etapa en curso.

De acuerdo al parte médico oficial difundido por la Dirección del Hospital, el Servicio de Neurocirugía y el área de Terapia Intensiva, Thompson ingresó con politraumatismos graves y su estado es crítico, con pronóstico reservado.

Por pedido expreso de la familia, no se darán a conocer detalles adicionales sobre su evolución clínica.

La Asociación Civil Río Grande (ACRG) y la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADEFLA), entidades responsables de la organización, informaron oficialmente la cancelación total de la competencia, subrayando que la medida responde al fuerte impacto emocional que generó el accidente tanto en los competidores como en el público.

“Estamos a disposición de los familiares y amigos de los corredores afectados”, expresaron en un comunicado conjunto.

La tradicional competencia había comenzado en la mañana del sábado con el recorrido previsto entre Río Grande, en Argentina, y Puerto Porvenir, del lado chileno.

Tras la clasificación cumplida el viernes, largaron los autos de la categoría “G”, y cuando 16 vehículos de las categorías mayores ya habían llegado a destino, ocurrió el accidente que obligó a suspender la prueba. Otros 32 autos de las divisionales “A” y “B” aún no habían largado desde Río Grande.

El Gran Premio de la Hermandad es uno de los eventos deportivos más importantes de la región, con medio siglo de historia y una profunda tradición de unión entre las comunidades fueguinas de ambos países.

Cada año convoca a cientos de pilotos y navegantes, junto a miles de aficionados que siguen la competencia a lo largo de su recorrido.

La edición 2025 había generado grandes expectativas por tratarse del 50º aniversario, con un despliegue especial de organización, logística y seguridad en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, el accidente y sus consecuencias obligaron a interrumpir la competencia en pleno desarrollo, lo que marcó un hecho inédito en la historia reciente del automovilismo fueguino.

Las organizaciones remarcaron que, en este contexto, la prioridad absoluta es la salud del piloto y el acompañamiento a los familiares de los corredores involucrados.

La decisión de cancelar la carrera busca, además, resguardar el espíritu de camaradería y respeto que caracteriza al Gran Premio de la Hermandad desde sus orígenes.