La vulnerabilidad y la angustia que siguieron al robo en su casa de Barrio Parque se transformaron en un inmenso alivio para Carolina "Pampita" Ardohain. La modelo de 47 años confirmó que finalmente tiene en su poder los viejos teléfonos celulares que contenían un material de incalculable valor sentimental: los recuerdos de su hija Blanca, quien falleció a los seis años.

El hecho delictivo, que trascendió por la pérdida de objetos materiales, cobró una dimensión humana desgarradora cuando la propia Pampita, visiblemente afectada, utilizó las cámaras para hacer un ruego específico. No le importaban los demás objetos de valor, su única preocupación eran unos aparatos antiguos que guardaban la memoria viva de su primogénita, fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña, con quien también tiene a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio. La conductora había llegado a ofrecer una recompensa, dejando en claro que el valor de esos dispositivos no era económico, sino puramente emocional.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Apenas un día después de su súplica, la noticia más esperada llegó. Durante una charla en el programa de streaming La Casa, Carolina compartió, con la voz quebrada por la emoción, que los celulares ya estaban con ella. “Todos los que hemos perdido a familiares saben lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos”, aseguró entre lágrimas, explicando la importancia vital de ese material.

Un tesoro irremplazable

En su relato, Pampita detalló la razón por la cual esos recuerdos estaban únicamente en esos dispositivos. "Era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos, que no hay manera de pasar el material a otro teléfono", explicó. Contó que en varias oportunidades había consultado a especialistas técnicos con la intención de respaldar las imágenes y videos, pero la antigüedad de los modelos lo hizo imposible.

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

Esta dificultad técnica era lo que la había llevado a tomar una medida drástica para protegerlos. "Si tenía la caja fuerte, era para esos teléfonos", confesó. Con esta declaración, también buscó desmitificar algunas percepciones sobre su situación económica. "Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado. Tengo una vida que tiene mucho gasto, trabajo un montón, vivo muy bien, pero no tengo resto. No sé la fantasía de la gente que habrá pensado que tenía en mi casa", aclaró, enfocando toda la atención en el valor afectivo de lo perdido.

"Para mí era lo más importante porque no me queda más nada de mi hija", expresó completamente quebrada, resumiendo en una frase el profundo dolor que la acompañó durante esas horas de incertidumbre.

El hallazgo y un gesto que conmueve

La pregunta sobre cómo aparecieron los teléfonos encontró respuesta en una información revelada por el diario Clarín. Dos hombres oriundos de Avellaneda fueron los protagonistas de un acto de notable honestidad. Se pusieron en contacto con el entorno de Pampita para informarles que habían encontrado los aparatos tirados.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

"Son tres Samsung y un iPhone viejos", detallaron a los medios. Gastón, uno de los hombres, relató cómo ocurrieron los hechos y el motivo detrás de su decisión de devolverlos sin aceptar nada a cambio. "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", manifestó con simpleza.

El compromiso de ambos con actuar de buena fe fue evidente. "Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa", agregó, explicando que el hallazgo fue casual. "La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos". Su postura fue firme e intachable: "No queremos lío, actuamos de buena fe, como se debe".

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

Con información de Noticias Argentinas, redactado y editado por un periodista de ADNSUR