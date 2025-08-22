El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó, a través de la Dirección de Veterinaria y Zoonosis de Puerto Madryn, que se encuentran en adopción varios perros rescatados. La convocatoria busca darles una segunda oportunidad a estos animales para que puedan acceder a hogares donde reciban cuidado y amor.

La aclaración surgió luego de que numerosas personas consultaran por los perros salchicha recientemente rescatados en un procedimiento judicial. En ese sentido, desde la Fiscalía señalaron que los animales todavía NO están en condiciones de ser adoptados, ya que permanecen bajo una causa en trámite.

De este modo, recordaron que hay perros listos para integrarse a nuevos hogares. Las fotos fueron compartidas en las redes sociales oficiales de la Fiscalía. El posteo, además, intenta tomar conciencia sobre esta “moda” de querer tener un perro de raza específica, mientras que decenas de mestizos esperan por años, y en silencio, su oportunidad.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

La adopción responsable implica asumir el compromiso de brindar a los animales un entorno adecuado, atención veterinaria, alimentación y contención. Desde la Dirección de Veterinaria y Zoonosis remarcaron que todos los perros son entregados con control sanitario, lo que asegura que los adoptantes puedan incorporarlos a su vida de manera segura y con las condiciones básicas de bienestar garantizadas.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Los interesados en participar de esta convocatoria podrán acercarse a la sede de la Dirección, ubicada en Panamá 2046, en el horario de lunes a viernes de 7 a 18 horas. Allí recibirán toda la información sobre los animales disponibles, así como el acompañamiento necesario para avanzar en el proceso de adopción.

Con este llamado, las autoridades buscan concientizar sobre la importancia de adoptar de manera responsable, evitando el abandono y promoviendo el bienestar animal en la ciudad.

LOS PERROS RESCATADOS DE UN CRIADERO

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental de Madryn, la policía local y el área de Zoonosis municipal permitió rescatar a 55 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en un criadero ubicado en el barrio Comercio de esta ciudad. La dueña del lugar será imputada por maltrato animal, según confirmaron las autoridades.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La intervención se realizó luego de que un vecino denunciara la situación irregular en la que vivían los perros. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), bajo la responsabilidad de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, tomó intervención en el caso y solicitó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, el personal policial junto a los profesionales de Zoonosis verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

Como resultado del rescate, los perros fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde se les está brindando atención veterinaria, cuidados y alimentación, a la espera de que estén en condiciones de ser dados en adopción.