El pasado sábado, la Justicia de Brasil tuvo un polémico y repudiado fallo, donde absolvió a Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardín.

Por este motivo, el actor se expresó y habló sobre lo ocurrido. En este sentido, envió un agradecimiento a una reconocida actriz.

María Rosa Fugazot, estuvo charlando con el periodista de espectáculos, Juan Etchegoyen, recordó el caso y reveló su conversación con Darthés.

“A mí me parece espantoso que todos seamos opinólogos y todos juzgamos, de hecho me han escrito hace poco diciéndome que yo defiendo culpables y es una cabronada eso. Yo a Jey Mammón no lo defendí, no me atrevo a decir nada, pero a Darthés sí lo conozco. Comíamos juntos porque trabajábamos todo el día”, expresó Fugazot.

“Yo lo que dije es lo que viví. Opinar me parece de mal gusto, ponerse a decir esto y lo otro, mejor callate. Siempre pienso lo mismo, me miro yo primero a ver si hice algo mal, es muy desagradable tirar cosas sobre alguien si no estás seguro. Destruís y lastimas a mucha gente, él tiene hijos”, remarcó.

LA CONVERSACIÓN CON DARTHÉS

Por otra parte, la actriz indicó que se enteró del fallo de la justicia, tras la comunicación del actor y su esposa.

“Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandaron un mensaje diciéndome que había salido eso y que me agradecían el cariño. Me alegró por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi yo ninguna actitud desagradable de su parte”.

Por otra parte, explico que recibió un mensaje de WhatsApp.

“Me alegró que tenga un poco de paz y espero que las cosas se solucionen y vayan calmándose. Me alegró escucharla a Maria porque ha pasado tan feos momentos, y sin embargo ahí está firme. Es de aplaudir. Me alegro por los chicos porque conozco a los nenes y para ellos debe haber sido muy duro. A Juan lo noté como es él, tranqui, me dijo ´gracias por el cariño'”, añadió.

Por último, la mujer reveló que lo que pasó “lo destruyó y le hizo mucho daño”. Además, sostuvo que no cree que regrese a Argentina. “No sé, es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera, no deja de ser una mancha muy grande y baldón muy triste que cargar. Él decidirá lo que le parezca mejor”, cerró.