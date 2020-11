CAPITAL FEDERAL - A pocos días de conocerse la acusación de narcotráfico contra su marido, Nadia Di Cello habló a través de sus redes sociales y aseguró: "Estoy pasando el peor momento de mi vida". Es que su esposo, Fernando Migliano, se encuentra detenido por venta de drogas.

Según reseña La Nación, el viernes pasado el periodista Ángel de Brito contó en que la exactriz de "Chiquititas" atraviesa un difícil presente: "La policía allanó la casa de Villa Adelina en la que viven y encontraron todo tipo de drogas: nueve plantas de marihuana, cocaína, LSD y pastillas de éxtasis":

"Su marido está acusado de venta de estupefacientes. También encontraron elementos para fraccionar las drogas y balanzas. Incautaron todo. También un auto y una moto de alta gama y computadoras", detalló el periodista.

El domingo por la noche Di Cello expresó su angustia a través de su cuenta de Instagram. "Quiero agradecer aquellas personas que me apoyan, que me escriben y se solidarizan conmigo, con una palabra de aliento y de amor. Me hacen bien", expresó en la publicación.

"Estoy pasando por lo peor de mi vida. Alguien que conozco que tiene mier... en la cabeza y el alma podrida llevó a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos", reveló Nadia Di Cello, y agregó: "Yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, y tenía una carrera que jamás se basó en el escándalo".

La actriz aseguró que está muy angustiada y que no entiende "por qué existe tanta maldad". Además confesó que no se siente a salvo después de que trascendiera la información a los medios: "No puedo hablar porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo".

"Solo les puedo decir qué hay mucha mafia, y mucha gente de mier... en el mundo", sentenció. "Yo me voy a ocultar de mis redes por que no hice nada, y hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos", expresó.

"Yo perdí todo, pero aprendí mucho y no voy a permitir que nadie venga a pisotearme o hablar de mí sin saber (nada) ni sin conocerme", cerró Di Cello.

Fuente: La Nación