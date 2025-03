El derrumbe del monumento a Osvaldo Bayer sigue dejando secuelas en Río Gallegos, Santa Cruz. Horas después de que el Gobierno Nacional derribara la escultura hecha en homenaje al historiador y periodista que escribió “La Patagonia Rebelde”, fue vandalizada una estatua del ex presidente Julio Argentino Roca.

“Durante la mañana del miércoles, operarios municipales encontraron vandalizado el monumento al expresidente argentino Julio Argentino Roca, ubicado en la Plaza de los Presidentes. El municipio lamentó el hecho y aseguró que tomará medidas para proteger los monumentos históricos de la ciudad”, informaron desde la municipalidad de Río Gallegos.

Zarina Giardino, directora de Eventos, Obras y Espectáculos, señaló: “Estamos investigando si hay cámaras en la zona para identificar a los responsables. No fue un acto al azar, vinieron preparados, incluso dejaron guantes en el lugar. Está trabajando en la restauración un equipo especializado del museo, que cuenta con personal capacitado”.

Por último, la directora municipal hizo un llamado a la comunidad para cuidar el patrimonio de la ciudad: “Es fundamental tomar conciencia de que todos los monumentos son parte de nuestra historia. Debemos dejar de vandalizarlos, porque al hacerlo, estamos dañando nuestra propia identidad”.

LA REACCIÓN DEL INTENDENTE ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, calificó de “pobreza intelectual” la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Grasso indicó que los justificativos que dieron “son totalmente falaces y mentirosos” y que se suman “a la decisión política de dos o tres que atacan a una institución” como es la figura de Bayer.

Por otra parte, indicó que “no solamente no avisaron absolutamente a nadie” ni desde el Gobierno Nacional ni desde Vialidad, sino que “tampoco lo justificaron” debidamente, dado que nunca hubo problemas pluviales, como aseguraban, ni contamina visualmente a la gente, porque está situado en el portal de ingreso de Río Gallegos.

“Fue un golpe, realmente. Metieron la pata y no saben cómo salir. Hoy ves esta decisión de un Gobierno Nacional que, claramente, puede hacer muchas cosas en muchas partes del territorio, pero no lo va a poder hacer en nuestra provincia y mucho menos en nuestra ciudad. Una institución del Estado destruyó un patrimonio de todos. Eso es lo más grave: mandar a una institución gubernamental, que pagamos entre todos, a destruir algo que hemos pagado también entre todos y que representa nuestra Patagonia”, manifestó.

Grasso declaró que van a volver a levantar el monumento “dentro de lo que es el ejido”, pero con otra obra porque “el daño que han hecho” fue tan grave “que no pueden arreglarla”.

Por último, hizo una comparación entre la medida que tomó el Gobierno y lo que resolvió su gestión con respecto al monumento a Roca, antes de que se conociera que había sido vandalizado. “Yo saqué el monumento de (Julio Argentino) Roca del pleno centro de la ciudad, pero lo llevé a un lugar donde tenemos los monumentos de la democracia, que es la Plaza de los Presidentes. Lo dejé a un costado porque no fue parte de la democracia, pero no lo destruí, no lo decapité, no lo tiré. Más allá de no compartir absolutamente nada, es parte de nuestra historia”, planteó.