La jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 15 por ciento el próximo mes de junio. Este nuevo incremento es el previsto a partir de lo establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil que se actualiza tres veces en el año.

Por tal motivo, las jubilaciones y pensiones mínimas quedarán en $37.524,96 en junio y por ende, el salario también deberá actualizarse a este nuevo monto.

El medio aguinaldo equivale al 50% del ingreso mensual, por lo que los jubilados y pensionados de la ANSES con la mínima cobrarán $18.762,48 de aguinaldo. Hasta el momento , ANSES no informó el cronograma de pagos aún no está confirmado para junio.

La próxima actualización de los haberes sería en octubre a partir del tercer incremento del Salario Mínimo Vital Móvil.

En junio habrá un aumento del 15% para jubilados y en la Asignación Universal por Hijo

CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO

El medio aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto de los últimos seis meses. En el caso de los trabajadores activos, que tienen menos de un año de antigüedad, el mismo se liquida según los meses trabajados.

Para calcularlo, se debe dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.