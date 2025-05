Este sábado 31 de mayo el histórico local de instrumentos musicales “RD” Music Store cerrósus puertas tras 24 años en Comodoro Rivadavia. Fundado en 2001 por Raúl Domínguez y continuado por su hijo Franco, el local no sólo abasteció de instrumentos a músicos y clientes locales, sino que se convirtió en un punto de encuentro para toda la región patagónica.

En diálogo con ADNSUR, Franco Domínguez repasó los comienzos del emprendimiento, en una familia que siempre estuvo ligada a la música. Desde sus abuelos, hasta su padre quién fue integrante de Los Dinosaurios (histórica grupo de la ciudad) y su madre participando en coros musicales.

“Mi viejo arrancó con un negocio de ramos generales en 1984”, explicó y eran aquellos locales que buscaban “abastecer la casa en todos los aspectos”. En ese diálogo frecuente con proveedores, le ofrecieron traer instrumentos musicales, sabiendo que era músico.

Poco a poco, fue equipando su local con nuevos productos y, allá por el año 2000, comenzó la idea de separar y abrir una casa únicamente de música. Además, había la oportunidad de ofrecer algo que por entonces, Comodoro no tenía.

Franco recordó que, en ese momento, en la ciudad no había nadie que ofreciera a los artistas y grupos musicales instrumentos o equipos de buena calidad. “Todos iban a comprar y buscar a Buenos Aires, incluido mi papá”. De esa forma, Raúl decidió apostar por el negoció en Comodoro. “Un poco lo incitaron a eso y otro de saber que ‘acá no había oferta y si una gran demanda’”, reconoció Franco.

En octubre de 2001 nació “RD”, dos meses antes del estallido del corralito. Durante todo 2002 se fue poniendo en condiciones el comercio y abasteciéndose de mercadería. El 9 de julio de 2003, el local abrió al público con un evento en su primera sede, ubicada en la calle Sarmiento entre Mitre y Belgrano.

Durante ocho años el local funcionó en pleno centro, rodeado de colaboradores que también eran músicos, como el ‘Gato’ Marinado, el ‘Chapa’ Moratino, el ‘Flaco’ Schneider. En esa época, también comenzó a trabajar Jorge Prieto, histórico empleado desde hace 14 años.

En 2011, Franco volvió a Comodoro tras estudiar Economía en Córdoba y se encontró con su padre evaluando cerrar el negocio”. Él ya no estaba arriba del negocio, no daba los frutos que quizás él hubiera buscado o esperado”, indicó.

“Yo, fui un par de meses, a ver números, a ver cómo era el ambiente, porque yo hasta ahí venía de haber trabajado en Córdoba, de otra cosa, cero comercio y yo música siempre fue por hobby. Y dije, ‘déjame ver qué puede estar pasando y después vos tomas la decisión’, indicó .

Allí, detectó algunas falencias y sugirió cerrar el local del centro. “Yo estaba en Comodoro hace poquito y podía haber empezado con otra cosa, pero no sé, algo me hizo ruido. El rubro no era que no trabajaba, sino había falencias desde a dónde estaba apuntado” explicó.

De esta manera, se dio el cierre en el centro, pero continuaron con un pequeño local en la Avenida Roca. En ese momento, Franco, de 25 años se quedó a cargo de la administración del negocio.

“La idea era liquidar y ver si podíamos remontar, pero una cosa llevó a la otra”, precisó. De esta forma, empezó a trabajar junto a Jorge Prieto. Sin embargo, todo era nuevo. “No venía del palo de la música, todo lo fui aprendiendo con el tiempo”, recordó.

EL CRECIMIENTO DE RD

Bajo su conducción, RD pasó de trabajar con 4 proveedores a tener 63 y llegó a contar con 4 empleados. “Tuvimos hasta 20 baterías exhibidas. Trajimos Gibson, Fender, Yamaha, Takamine, y otras marcas que ni en Buenos Aires se conseguían”, contó con orgullo. “Fue caminar muchísimos kilómetros en Buenos Aires”, reconoció.

Recalcó que fue un gran acierto, al ofrecer al público de Comodoro y la Patagonia, instrumentos de buena calidad, a precios competitivos y con la mejor financiación. Teniendo en cuenta los preceptos que había en la zona por los precios altos y la poca oferta de productos.

“Fuimos por ese lado. Mostrar que acá en Comodoro sí se puede tener un mix de productos que se corresponda con la ciudad que tenemos .Y segundo, que los productos sean accesibles comparados a lo que vendían en Buenos Aires o en otros lugares”, añadió en diálogo con ADNSUR.

De esta manera, Franco mencionó que todo ese esfuerzo, ese trabajo por ofrecer un buen servicio a la gente, quedó reflejado con la expansión del local. “Eran cientos de guitarras, de bajos, baterías, repuestos de lo que quieras y si no lo tenía, te lo mandaba a pedir. Eso fue hasta el año 2017 o 2018, que fue un crecimiento exponencial. Año a año nos superamos, traíamos más marcas, más cosas”, sostuvo y remarcó que esa etapa fue el mejor momento que tuvo RD.

Uno de las características que distinguieron al local fue el trato cercano con la gente. “Nosotros veíamos que en la ciudad esa siempre fue una de las quejas y este rubro de la música es muy particular”, subrayó.

“RD siempre fue más que un negocio. Desde el servicio de cambiar una cuerda a un chico que no sabe y que viene con la madre, porque tiene clase en una hora, hasta enseñarte cómo hacerlo y arreglar alguna que otra cosa sencilla”, subrayó.

Además, remarcó que “nunca le negamos a nadie cambiar una cuerda o un parche, aunque el instrumento no lo hubieran comprado acá. La idea era que los instrumentos sonarán un poco mejor”, explicó Franco.

Otro aspecto fundamental “era probar las cosas”. “Hoy en día no sucede porque vos comprás a ciegas, vos ves un video en YouTube y decís, ‘me gusta cómo suena esa guitarra, pero la escuchaste en un video’. Te gustó el precio, la condición de pago, comprás y te viene en una caja.Y eso es lo más despersonalizado que hay y justamente este es un rubro que hasta hace 6 o 7 años era súper personalizado”, recordó.

Por otra parte, destacó el vínculo y la sinergia que genera la música. “Yo no sé si hay otro rubro en donde una persona que vos no conocés se acerque al otro lado del mostrador con su juego de cuerdas-por decir un solo un ejemplo- o un par de palillos, y se te ponga a contar una historia, de que él antes usaba ese instrumento y eso después se transforma en una charla con dos pavas de mate de una hora. Tiene eso la música, ese vínculo, charlar de la vida y con historias interesantes y no lo veo en otros rubros”, explicó.

Incluso, llegaba gente de otras zonas como Caleta Olivia, Las Heras, Sarmiento, que en días libres o sábados llegaban al local para hacer sus compras.

LAS CLÍNICAS MUSICALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS BANDAS

Sin embargo, RD no solo ofreció servicio y venta de instrumentos musicales, también tuvo un periodo donde impulsó clínicas musicales gratuitas junto a referentes como David Hernández, Eddie Burón (sobre batería) y en una ocasión también participaron músicos de la banda de Pedro Aznar, que habían llegado para tocar en la ciudad y se sumaron a una de las jornadas.

“Corríamos todos los instrumentos, poníamos muchas sillas y dábamos una clase desde la pentatónica, o sea, la escala más sencilla de la música, hasta después cosas más avanzadas de armonía y demás en cuanto a guitarra”, indicó.

Franco contó que a lo largo de los años también brindaron apoyo constante a bandas locales, “dándoles una mano cuando lo necesitaban”. En tanto, muchos músicos que grabaron sus primeros discos recibieron ayuda con insumos como cuerdas, palillos o parches. Ese acompañamiento, dijo, fue parte del espíritu del local, que siempre mantuvo una relación muy cercana con la comunidad musical.

LA COMPLEJA SITUACIÓN QUE IMPACTÓ EN RD

Hubo una serie de factores que fueron claves y golpearon a muchos comercios en general, incluido a RD . No obstante, Franco aclaró que no se trató de un gobierno. “A mí me fue bien y me fue mal con casi todos los gobiernos en los distintos rubros que estoy”, señaló.

Entre las causas, explicó que el primer problema tuvo que ver con el dólar. “Todo lo que es música está atado al dólar 1 a 1, y cualquier ruido que hay en el mercado influye en los precios”. Luego, señaló que el financiamiento desapareció. “Si no podés financiarte con tus proveedores, no podés crecer. Tenías que elegir entre comprar una consola de sonido-por poner un ejemplo- o reponer stock”, explicó Franco.

“Entre 2017 y 2018 fue como una tormenta casi perfecta, con falta de crédito, precios altos, inflación, caída del consumo y restricciones a las importaciones”, agregó. Luego a esa compleja situación se sumó la pandemia en 2020.

“Estuvimos tres meses cerrados, pagando todo, sin vender. Además, aparecieron personas que vieron esta situación como un negocio. Quizás no sabían de instrumentos pero aprovecharon a vender en la pandemia con envíos por correo y fue otra forma de despersonalizar este rubro”, aclaró. “Fue aguantar, hasta que ya no dio más”, resumió.

“Si vos recorres Argentina, lo de los pueblitos no existe más nada, y lo de las ciudades medianamente grandes, como Comodoro, poco y nada. Quedaron las mega ciudades y hasta ahí nomás”, reveló.

QUÉ SIGNIFICÓ RD

Franco aseguró a ADNSUR que la música es, para él, una de las cosas más lindas que existen. Une a las personas, emociona, acompaña en los malos momentos y tiene la capacidad de levantar el ánimo. En este sentido, expresó su deseo de que este cierre sea solo un “hasta luego” en lo comercial, ya que, de una forma u otra, siempre va a estar vinculado al mundo musical, ahora con otros proyectos.

Por último, Franco Domínguez definió a RD como mucho más que un comercio. Para él, fue una utopía hecha realidad. El sueño de demostrar que, aun siendo comodorense y desde este lugar, era posible tener en la ciudad un local de música de calidad, desafiando la idea instalada de que “acá no hay nada”.

“Esto es como un hijo, vos lo ves crecer, lo ves desarrollarse. Duele. Va a ser duro el último día de mayo. Va a ser raro no abrir la persiana, no escuchar a alguien hablando de música, no agarrar una guitarra, cambiarle una cuerda y escuchar la historia que trae con ella. Fue una linda utopía que duró casi 25 años”, resaltó con emoción.

Además, destacó que lo que más va a extrañar es “el contacto con los chicos, solucionarle cosas a la gente, que tiene que ver con la satisfacción de ver que se va por la puerta y que ese instrumento va a sonar lindo”.

“O de llegar a la casa y decir ‘ahora ya sé que le hicieron o ya aprendí como se cambia una cuerda’. Haber enseñado como alguna vez a mí me enseñaron. Esa es la satisfacción que te da esto. Ese tipo de contacto, de verlos crecer de chiquitos con su primer pianito hasta ser grandes, se va a extrañar mucho”, señaló.

RD fue mucho más que una casa de instrumentos musicales, fue un lugar de encuentro, enseñanza y aprendizaje para clientes y músicos de la zona. De esta manera, deja una marca imborrable en la ciudad.