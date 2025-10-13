Tras 20 años de espera, habilitan la doble trocha Trelew - Puerto Madryn

Este martes 14 de octubre, el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, preside la ceremonia de habilitación de la traza central de la Autovía Trelew-Puerto Madryn. Este acto marca un hito en la infraestructura vial de la provincia, al poner en funcionamiento un tramo de 57,65 kilómetros en la Ruta Nacional Nº 3, cuya finalización era una demanda social y una necesidad desde hace más de veinte años.

La obra, que conecta dos de las ciudades más importantes de la provincia, pone fin a un largo historial de licitaciones fallidas y proyectos inconclusos que se extendieron a lo largo de varias gestiones de gobierno. El tramo original era conocido por su peligrosidad, y las estadísticas oficiales reflejan una dura realidad: durante las últimas dos décadas, el deterioro de la calzada contribuyó a que se registraran más de un centenar de accidentes, con un saldo lamentable de más de 20 víctimas fatales. Con la apertura de la nueva traza, el Gobierno Provincial busca garantizar una circulación más segura y fluida para miles de vehículos diariamente.

Un proyecto integral para la seguridad vial

La construcción de la autovía consistió en la duplicación de la calzada existente mediante la creación de una segunda calzada nueva, separada por un cantero central que impide las colisiones frontales. Además, se realizó la reparación y reconstrucción de la calzada original, que también forma parte de la nueva traza.

Desde el punto de vista técnico, la obra incluyó la pavimentación de banquinas externas e internas, lo que proporciona mayor seguridad ante maniobras imprevistas. Asimismo, se construyeron intersecciones estratégicas en los accesos y vinculaciones clave, se emplazaron retornos para facilitar los cambios de sentido y se instaló un sistema de iluminación en los cruces más importantes, mejorando significativamente la visibilidad nocturna. Estas características elevan el estándar de la ruta a la categoría de autovía moderna y segura.

Impacto en la conectividad y la economía regional

La finalización de la autovía no solo responde a una necesidad de seguridad, sino también a un imperativo de desarrollo económico y social. La vinculación entre Trelew y Puerto Madryn es fundamental para la dinámica productiva y turística de la región del Valle Inferior del Río Chubut y la costa. El continuo crecimiento del intercambio comercial y residencial entre ambas localidades, sumado al constante flujo de tránsito pasante que utiliza la Ruta Nacional Nº 3 para conectar el norte y el sur del país, hacía indispensable esta modernización.

Se espera que la nueva infraestructura reduzca los tiempos de viaje, optimice la logística del transporte de cargas y fomente un mayor flujo turístico, beneficiando directamente a las economías locales. La obra representa una solución a largo plazo para la conectividad en una de las arterias más transitadas de la Patagonia.

Obras complementarias y acuerdo con Nación

Si bien la habilitación de la traza central es el componente principal del proyecto, el Gobierno Provincial anunció que también ejecutará las obras complementarias necesarias para la finalización total de la autovía. Estos trabajos se realizarán en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado nacional. Este acuerdo administrativo permite a la provincia asumir la ejecución de ciertos proyectos a cambio de saldar deudas u obligaciones pendientes con la Nación, agilizando así los procesos y garantizando la continuidad de las inversiones en infraestructura.

La apertura de este martes es, por lo tanto, un paso fundamental que ratifica el avance de un proyecto estratégico, mientras se sientan las bases para las terminaciones finales que completarán el corredor vial en su totalidad.